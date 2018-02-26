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戰車翻覆4死案 駕駛一審獲判緩刑

發稿時間：2018/02/26 11:12

最新更新：2018/02/26 11:24

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）前年8月發生在屏東恆春鎮網紗溪聯勇操演戰車翻覆、造成官兵4死1傷案，屏東地方法院一審判決，唯一倖存的戰車駕駛楊炎霖判刑6個月、緩刑5年，2年內向國庫支付新台幣10萬元。

屏東地院庭長潘正屏今天表示，法官認定事故的發生是上兵楊炎霖操作不當所致，依業務過失致死罪判刑6個月，但法官念在楊男背負4條同袍性命，也備受煎熬，出現急性創傷壓力症候群，難以過度苛責，加上事後坦承犯行，並獲死者家屬原諒，所以給予緩刑機會。

民國105年8月16日陸軍第8軍團裝甲第564旅戰車第2營第3連參與三軍聯訓基地「聯勇操演」，實彈預演任務結束後，楊炎霖駕駛CM11（勇虎）型戰車行經恆春鎮網紗溪橋時，失控墜溪翻覆，楊炎霖及時爬出戰車受輕傷，但車內其他4人包括車長中尉排長吳得瑋、副車長射手下士陳秉逸、裝填手一兵張志偉及安全軍官上士陳世坤，逃生不及喪命。

屏東地檢署偵查過程，楊炎霖強調是煞車、方向盤有問題才會肇禍，但檢察官經過現場模擬、戰車機械檢查與詢問相關人等，排除機械和煞車故障，而是楊炎霖轉進入橫向車道時，超過左轉位置，沒有倒車重新修正位置，因此輾壓到護欄，造成翻覆，前年12月，以過失致死罪提起公訴。

屏檢偵查過程中，楊炎霖出庭時常在答訊時哭泣，另，當時的部隊長官也證稱楊在案發後精神壓力很大，一直回診就醫。

判決書指出，楊炎霖具有戰車駕駛專長，演訓前駕駛5號戰車行經意外現場的斜坡至少超過10次，顯見被告對地形十分熟悉，案發當時雖然下雨，但並不影響戰車履帶煞車。

法官考量，楊男素行良好、並無前科，全案雖有過失，結果並非楊男所願，楊男與4名死者為同袍弟兄，案發一再關心詢問同車弟兄的傷勢，在得知同車弟兄均意外罹難後，一度因精神壓力過度，產生急性壓力癥狀而就醫，顯見全案對被告身心已造成極大的煎熬，加上已與家屬達成和解，全案處徒刑6個月，得易科罰金，緩刑5年，並於2年內向國庫支付10萬元。

案發後，楊曾在臉書發文：「我的4個同車兄弟離開我了，只有我一個存活下來，我其實很痛苦，經歷生死關頭，面對同伴死訊，我心中滿是不捨，每天每天都在腦海中浮現我們一起努力維護車輛，努力完成任務……」（編輯：劉政權）1070226

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