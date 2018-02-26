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泡野湯 春節車隊擅闖金峰管制區

發稿時間：2018/02/26 12:11

最新更新：2018/02/26 13:46

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春節期間，金峰分駐所配合金峰鄉公所人員至太麻里溪上游取締非法闖入遊客，計有50餘輛登山吉普車、80餘人，均配合勸離。（警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年2月26日春節期間，金峰分駐所配合金峰鄉公所人員至太麻里溪上游取締非法闖入遊客，計有50餘輛登山吉普車、80餘人，均配合勸離。（警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年2月26日

（中央社記者盧太城台東26日電）春節期間50餘輛吉普車闖入台東縣金峰鄉太麻里溪上游泡湯和露營，遭警方勸離。警方呼籲，金峰野溪溫泉未開放，請勿進入。

台東縣警察局大武分局員警樊永福今天表示，前往大武山自然保留區內的比魯野溪溫泉及金峰鄉嘉蘭村金峰溫泉的產業道路，在105年梅姬颱風重創，多處路基坍方，山壁土石崩落，金峰鄉公所設置告示禁止進入。

不過，入冬後，仍然有許多人闖入產業道路，開車沿著河床往金峰鄉太麻里溪上游尋找溫泉泡湯、露營。

樊永福表示，春節期間，金峰分駐所配合金峰鄉公所人員至太麻里溪上游取締非法闖入遊客，計有50餘輛登山吉普車、80餘人，均配合勸離。

樊永福表示，大部分都是外縣市遊客、吉普車隊揪團，未經許可擅自闖入金峰鄉山地管制區，前往太麻里溪上游的野溪泡湯。

樊永福提醒民眾，金峰鄉嘉蘭村太麻里溪的金峰溫泉目前尚未對外開放，且這地區屬山地經常管制區，未經申請許可擅自進入者，將依據國安全法第7條第1項規定移送法辦，可處6個月以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1萬5000元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法，跟自己的荷包過不去。（編輯：張銘坤）1070226

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