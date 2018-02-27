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聯明科技掏空案 主嫌判刑14年6月定讞

發稿時間：2018/02/27 17:46

最新更新：2018/02/27 17:46

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（中央社記者王揚宇台北27日電）聯明行動科技幕後實際負責人許豐暘等人，被控非法炒作聯明公司股價、製作不實憑證；一、二審法院均判許豐暘有期徒刑14年6月；案件經上訴，最高法院今天駁回，全案定讞。

最高法院新聞稿指出，許豐暘於民國97年6月入主上櫃公司聯明，擔任董事長；卸任董事長後，先後由楊詠淇、劉東易登記擔任董事長，許豐暘仍為聯明公司執行長，主導公司業務。

然而許豐暘為謀取個人不法利益，分別與楊詠淇、劉東易等人多次以非常規交易、虛偽交易、虛偽股權投資等方法，侵占聯明公司資產，並非法炒作聯明公司股價，導致聯明公司遭受重大損害。

許豐暘為掩飾犯行，又製作不實憑證，進而申報及公告不實內容的財務報告，嚴重影響聯明公司的股東權益及證券市場穩定。

本案被告許豐暘等6人不服二審法院判決提起上訴。最高法院審理後今天駁回其中5人的上訴，許豐暘判刑14年6月定讞，但他已潛逃出境被法院發布通緝中，而楊詠淇等4名被告分別被判處有期徒刑1年7月至4年10月定讞；被告王明松部分撤銷，發回台灣高等法院更審。

另外藝人吳宗憲也捲入這起掏空案，台北地方法院在102年12月依違反證交法判處吳1年10月徒刑，緩刑3年，須向國庫繳納300萬元，因吳未上訴而定讞。（編輯：方沛清）1070227

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