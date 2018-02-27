協尋達人黃維申 助失蹤人口與家人團圓

（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市清泉派出所警員黃維申，協尋失蹤人口有一套，多次獲台中市警局表揚協尋達人殊榮，今年1月至今短短兩個月，成功協尋28人，讓這群失蹤人口與家人團圓，鄰里間傳為佳話。



台中清水警分局清泉派出所所長黃信忠今天受訪表示，警員黃維申從警超過10年，他初任警察工作時，常見到民眾因家人失蹤而食不下嚥，便利用下班時間，幫忙家屬找尋失蹤家人，因此對協尋失蹤人口很有一套。



黃維申除利用下班時間尋找失蹤人口外，對轄區內失蹤人口也特別用心，記住長相、年齡、身材等特徵，利用巡邏、家戶訪查等機會尋找。



清泉派出所所長黃信忠與黃維申，22日在前往清水警分局參加勤前教育途中路過一家超商，黃維申眼尖見到店內有一名疑似轄內失蹤婦人，隨即迴轉停車進入超商查看，果真就是失蹤的王姓婦人。



經了解王姓婦人平常撿拾資源回收補貼家用，日前出門後多日未返家，經警方協尋被協尋達人黃維申鷹眼尋獲，讓家人相當感激。



黃信忠說，黃維申自今年1月起至今，短短兩個月，已尋獲或撤銷協尋達28人，讓他們能在春節時與家人團圓，鄰里間傳為佳話。



黃維申說，他看到民眾因警方找到失蹤家人，那種滿足、感謝的神情，讓他覺得很知足及感恩，他也提醒家中如有失智家人，應多加留意去向，並將失智者的姓名、聯絡方式等資料，製作手環或項鍊配戴在身上避免失聯。（編輯：陳怡璇/卞金峰）1070227