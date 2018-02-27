直播禿鷹狙擊買家 詐信用卡盜刷145萬元

30歲饒姓男子隱身臉書直播拍賣社團，假冒直播賣家以騙取買家信用卡個資盜刷，近11個月得手超過新台幣145萬元，警方26日搜索逮人後送辦。圖為盜刷流程示意圖。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月27日

（中央社記者黃麗芸台北27日電）現年30歲饒姓男子隱身臉書直播拍賣社團，假冒直播賣家向得標買家索取信用卡個資後盜刷，近11個月就得手新台幣約145萬餘元，警方昨天搜索逮人，全案移送法辦。



刑事警察局偵查第九大隊和新北市警察局樹林分局所組成的專案小組，昨天接受新北地檢署指揮，前往新北市破獲一起假冒臉書直播賣家以騙取買家信用卡個資盜刷案。



近來隨著臉書社群及直播拍賣興起，直播社團成員已成為詐騙集團新的狙擊目標。



根據警方調查發現，饒男藉由隱身於臉書直播拍賣社團內，暗中觀察有買家得標後，他就冒用臉書直播賣家的臉書圖像和暱稱，以即時通訊軟體私訊得標買家須以信用卡付款，進而取得被害人個資、信用卡號及信用卡3D驗證碼。



饒男取得被害人資料後，就進行盜刷，若被害人收到銀行簡訊通知消費訊息而起疑心時，饒男就會改到未支援3D驗證的網路商店繼續盜刷。



警方初步統計，饒男自去年3月起迄今，以上述手法盜刷，共得手超過145萬元。



專案小組昨天除逮獲饒男外，也起獲犯案用手機、人頭電話等贓證物，全案依刑法詐欺罪、偽造文書等罪嫌移送新北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1070227