兩岸互遣偷渡犯 逃亡30年通緝犯回台

（中央社記者黃麗芸台北27日電）內政部移民署今天在馬祖南竿福澳港執行今年首度偷渡犯遣返作業，在兩岸紅十字會的見證下，交接10名大陸地區偷渡犯予陸方，並接回台灣民眾1名。



其中，接返回台的施姓民眾，是在77年間被法院通緝，便從彰化鹿港海邊偷渡至中國廈門，這次遣返回台也結束30年逃亡生涯。



移民署今天發布新聞稿指出，兩岸在民國79年透過紅十字會簽訂「金門協議」，是兩岸間最具歷史性代表的協議，秉持人道精神和保障兩岸人民權益執行，同時深化兩岸事務性的聯繫及合作。



兩岸偷渡犯的遣接返，歷來都依「金門協議」且在海峽兩岸紅十字會見證下執行，移民署說，今年首度偷渡犯遣返作業於今天在馬祖南竿福澳港執行，交接10名中國地區偷渡犯給對岸，並接回1名台灣民眾。



移民署說明，這次遣返作業是循「馬尾-馬祖」路線，由陸方租用專船「安麒輪」並懸掛紅十字會旗幟，經台灣租用的民船到兩岸海域中線引導進入馬祖福澳港。



遣返大陸的10名偷渡犯中，有1名為「祈福黨」成員李姓男子，因涉偽造文書及詐欺等罪嫌被判決有期徒刑8個月，經執行5個月後易科罰金出監；另2人陳男及莫女則為情侶，因家人反對戀情才一起偷渡到金門，卻遭海巡署查獲。



移民署說，兩岸雙方主管機關人員依循人道及安全原則，由兩岸紅十字會代表在交接書上簽名見證後，順利完成人員互遣作業。（編輯：方沛清）1070227