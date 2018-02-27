/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生衛生紙S9彭淮南
>rss

兩岸互遣偷渡犯 逃亡30年通緝犯回台

發稿時間：2018/02/27 21:27

最新更新：2018/02/27 21:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃麗芸台北27日電）內政部移民署今天在馬祖南竿福澳港執行今年首度偷渡犯遣返作業，在兩岸紅十字會的見證下，交接10名大陸地區偷渡犯予陸方，並接回台灣民眾1名。

其中，接返回台的施姓民眾，是在77年間被法院通緝，便從彰化鹿港海邊偷渡至中國廈門，這次遣返回台也結束30年逃亡生涯。

移民署今天發布新聞稿指出，兩岸在民國79年透過紅十字會簽訂「金門協議」，是兩岸間最具歷史性代表的協議，秉持人道精神和保障兩岸人民權益執行，同時深化兩岸事務性的聯繫及合作。

兩岸偷渡犯的遣接返，歷來都依「金門協議」且在海峽兩岸紅十字會見證下執行，移民署說，今年首度偷渡犯遣返作業於今天在馬祖南竿福澳港執行，交接10名中國地區偷渡犯給對岸，並接回1名台灣民眾。

移民署說明，這次遣返作業是循「馬尾-馬祖」路線，由陸方租用專船「安麒輪」並懸掛紅十字會旗幟，經台灣租用的民船到兩岸海域中線引導進入馬祖福澳港。

遣返大陸的10名偷渡犯中，有1名為「祈福黨」成員李姓男子，因涉偽造文書及詐欺等罪嫌被判決有期徒刑8個月，經執行5個月後易科罰金出監；另2人陳男及莫女則為情侶，因家人反對戀情才一起偷渡到金門，卻遭海巡署查獲。

移民署說，兩岸雙方主管機關人員依循人道及安全原則，由兩岸紅十字會代表在交接書上簽名見證後，順利完成人員互遣作業。（編輯：方沛清）1070227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP