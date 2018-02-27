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台北松菸槍擊案 男子晚間高雄投案

發稿時間：2018/02/27 22:10

最新更新：2018/02/27 22:10

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）台北市松菸文創園區今天再傳槍響，一名男子對空擊發3槍後逃逸。有毒品前科的22歲郭男今晚8時到高雄市楠梓分局投案，他自白是停車糾紛，北市警方已南下帶回台北偵訊。

松山文創園區今天下午2時52分發生槍響事件，一名男子在大樓外對空擊發3槍後隨即逃逸，幸未造成任何人員傷亡，警方獲報後立即趕往現場調查採證，由於和先前兩次槍擊案類似，警告意味濃厚，不排除和土方利益糾紛有關。

自稱犯下這起槍擊案的郭男於今晚8時到楠梓警分局投案，台北市警察局信義分局立即派員南下了解，預計明天凌晨將郭男帶回台北偵訊，以釐清犯案動機和背後是否有人指使。

由於富邦建設總部位於松菸文化創意園區，去年11月1日首次遭人開槍，同年12月27日信義分局宣布破案；今年1月19日松菸文創園區再度發生槍擊案，警方當天下午在高鐵台南站逮捕開槍的林姓男子。

外界認為這兩起槍擊案可能和土方利益有關。但富邦建設透過新聞稿澄清，所有工程均先發包給大型營造廠擔任總包商，再由總包商將各工程發包給專業下包商配合施作，富邦未涉入各建案土方工程發包過程。

松山文創園區在短短4個月內發生3起槍擊案，引發外界關注。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070227

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