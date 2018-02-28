開刀恐成植物人 繆德生靠機器維持生命

退役上校繆德生27日上午在抗議行動中攀牆跌落緊急送醫，現在靠機器維持呼吸、心跳，開刀可能也成植物人。圖為繆德生女兒（右）在醫院探視父親。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北28日電）退役上校繆德生重傷，他的友人孫乃會今天說，繆德生現在靠機器維持呼吸、心跳，開刀可能也成植物人，「對他這種英雄好漢來說，情何以堪？」家屬可能決定不開刀。



繆德生27日上午在立法院抗議行動中攀牆跌落緊急送醫，他除了傷及腦，胸腔也有骨折，病情不穩定無法進行手術，轉往台大加護病房治療。



繆德生的好友孫乃會上午受訪時表示，繆德生傷勢太重，當時看他摔下來後就已沒有呼吸、心跳，送到醫院後緊急處理，現在是靠機器維持生命徵象，等於只是一具軀殼。



孫乃會說，因繆德生狀況嚴重，如果開刀，很有可能就會變成植物人，「他是一個英雄好漢，如果以後成為植物人，要教他情何以堪？」家屬可能決定不會開刀。



孫乃會說：「對我來說，看到繆德生重摔下地、沒有呼吸心跳時，他就已經離開了，已經離開我們了。」現在先順其自然，至於家屬會不會決定拔管，要看後續狀況。



台大醫院發言人王亭貴受訪表示，院方不便評論繆德生親友對病情的陳述，醫院的立場會盡力把病人照顧好，現在也不宜多做臆測，等1、2日後看繆德生的病況再看看。（編輯：陳清芳）1070228



※影片內有摔落畫面請審慎點閱





影片來源：中央社

延伸閱讀》立院陳抗釀意外 賴揆改3/2施政報告



延伸閱讀》媒體誤報繆德生不治 親友憤怒



延伸閱讀》反年改抗議暫歇 八百壯士：若未協商召20萬人上街頭