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酒後玩甩巴掌出人命 3男各判刑8年多定讞

發稿時間：2018/02/28 12:27

最新更新：2018/02/28 12:27

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（中央社記者蕭博文台北28日電）郭姓、江姓、胡姓男子酒後玩甩巴掌遊戲，對另名胡姓男子猛甩耳光，甚至毆打致胡男身亡，二審各被判刑8年6月、8年2月、8年10月，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

最高法院判決書指出，台東縣郭姓、江姓、胡姓男子，民國104年5月23日晚間與另名胡姓男子飲酒。郭男等人酒後找樂子，提議玩甩巴掌遊戲，不顧被害人胡男說「很痛」、「不要鬧了」，持續掌摑被害人近20分鐘。

郭姓男子等人掌摑被害人後，又持佛手瓜朝被害人丟擲，甚至出手毆打、起腳踹踢，還拿出捕獸夾夾弄被害人手、腳。被害人因年紀較長，又有嚴重肝硬化及慢性胰臟炎，經凌虐後當場身亡，加害的郭男等人則進屋休息或返家。

被告胡姓男子翌日起床後，發現被害人仍躺在屋外空地，以為只是酒醉未醒，又以打火機點燃紙張放在被害人下體，任憑火勢毀損屍體長達20分鐘。

郭姓男子等人坦承原本只是想玩遊戲，但最後越玩越大，並無殺人故意。

台灣高等法院花蓮分院二審時認為，被害的胡姓男子年紀長、健康不佳，案發時因飲酒達高度酩酊醉意，郭男等人凌虐行為與胡男之死有因果關係，認定郭男等人出於傷害犯意，導致胡男死亡，論以傷害致人於死罪。

花蓮高分院認為，郭姓男子等人酒後不知慎行，欺侮、毆打被害人，法治觀念薄弱，且未獲得被害人家屬原諒，判處郭男8年6月徒刑、江男8年2月徒刑，胡姓男子另犯毀損屍體罪，判刑8年10月。

胡姓男子未上訴，於二審定讞；郭男、江男上訴最高法院，日前遭駁回，全案定讞。（編輯：李錫璋）1070228

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