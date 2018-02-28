/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生侯友宜228衛生紙
>rss

小Rima環島初體驗　送愛到花蓮

發稿時間：2018/02/28 15:56

最新更新：2018/02/28 16:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
將過4歲生日的Rima（中）跟著爸爸江在申（右）自行車環島，26日傍晚到花蓮巿公所，捐出她義賣襪子的所得，花蓮市長魏嘉賢（左）代表花蓮人表達感謝，也肯定江在申為女兒規劃深具意義的探險之旅。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年2月28日將過4歲生日的Rima（中）跟著爸爸江在申（右）自行車環島，26日傍晚到花蓮巿公所，捐出她義賣襪子的所得，花蓮市長魏嘉賢（左）代表花蓮人表達感謝，也肯定江在申為女兒規劃深具意義的探險之旅。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年2月28日

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）將過4歲生日的Rima跟著爸爸自行車環島來到花蓮，特地將她義賣所得1200元捐給花蓮市公所慈愛基金，花蓮市長魏嘉賢稱讚她勇氣十足，代表花蓮人感謝她對花蓮震災的關懷。

這是Rima第一次環島旅行，雖然受到氣候及旅途勞累而在環島過程中鬧情緒，但最終還是完成行程，並為自己留下永生難忘的回憶。

Rima跟著爸爸江在申26日傍晚到花蓮巿公所，將Rima義賣襪子的所得捐出來，當時已是下班時間，不過魏嘉賢還在公所內，看到自行車後拖了個小拖車覺得很好奇，詢問之後，才知道父女二人自行車環島傳愛到花蓮。

江在申說，女兒4歲前，特地為自己及女兒規劃探險行程，因為被港星郭富城微電影感動，也想給自己一個沉澱的時間。

在計畫都確定之後，不料花蓮發生強震，當時有朋友勸他們別貿然行動，要不就跳過花蓮的路程，幾經思考並在妻子與家人鼓勵下，Rima環島初體驗照原訂行程，且定調為「送愛到花蓮」。

Rima跟爸爸2月20日從台北出發，每天以100至300間不等的公里數，沿途行經苗栗、雲林、台南、屏東、台東等縣市，26日終於抵達終點站花蓮市。

江在申說，受到氣候與長途旅行影響，Rima不時鬧情緒哭鬧，但父女倆終究是熬過了，並且創造共同的回憶。

以7天的時間完成將近850公里的路程，魏嘉賢稱讚Rima非常勇敢，小小年紀就和爸爸一起完成探險的旅程，也肯定江在申為女兒規劃深具意義的探險之旅，不僅凝聚父女間的情感，也留下美好的回憶。（編輯：管中維）1070228

將過4歲生日的Rima（中）跟著爸爸江在申（右）自行車環島旅行，26日到花蓮，將她義賣所得新台幣1200元捐給花蓮市公所慈愛基金，花蓮市長魏嘉賢（左）感謝Rima對花蓮震災的關懷。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年2月28日將過4歲生日的Rima（中）跟著爸爸江在申（右）自行車環島旅行，26日到花蓮，將她義賣所得新台幣1200元捐給花蓮市公所慈愛基金，花蓮市長魏嘉賢（左）感謝Rima對花蓮震災的關懷。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年2月28日
將過4歲生日的Rima跟著爸爸江在申（右）自行車環島，26日抵達終點站花蓮市，特地將她義賣所得捐給花蓮市公所慈愛基金，花蓮市長魏嘉賢（左）稱讚她勇氣十足，小小年紀就和爸爸一起完成探險旅程。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年2月28日將過4歲生日的Rima跟著爸爸江在申（右）自行車環島，26日抵達終點站花蓮市，特地將她義賣所得捐給花蓮市公所慈愛基金，花蓮市長魏嘉賢（左）稱讚她勇氣十足，小小年紀就和爸爸一起完成探險旅程。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年2月28日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP