資料遭駭消基會求償 雄獅：遺憾並尊重

（中央社記者陳葦庭台北1日電）日前雄獅旅遊遭到駭客入侵，導致36萬筆的消費者個資外洩，消基會提起團體訴訟求償，雄獅旅遊今天表示遺憾，也尊重消費者選擇以司法途徑消除雙方紛爭。



日前雄獅旅行社遭到駭客入侵，導致36萬筆的消費者個資外洩，消基會今天召開記者會表示，多位消費者被詐騙金錢，最高甚至損失68萬元，因此提起團體訴訟向雄獅求償363萬9592元。



對此，雄獅旅遊今天以聲明稿表示，對消基會舉辦記者會說明擬代消費者對雄獅提起個資外洩損害賠償訴訟一事至感遺憾，但綜觀消基會記者會內容，消基會對雄獅旅遊存有諸多誤解。



雄獅旅遊提出3點說明如下：



（一）本公司歷來均嚴格遵循個人資料保護法等相關法令規定，設置嚴格之客戶個人資料安全保護機制，消基會未實際調查本公司之個資保護方式，即恣意公開指稱本公司有違反相關法令之缺失云云，並非事實，且對本公司商譽已造成傷害。



（二）本公司於民國106年5月間發生之個資外洩事件，係境外不法人士利用電腦網路惡意攻擊員工電腦作業系統所致，本公司亦為不法行為之受害者，自事件發生後，本公司即盡力配合檢調機關進行偵查，並以電話或簡訊通知客戶注意避免詐騙行為，為維護客戶權益已經盡了最大努力。



消基會指稱消費者因本公司個資外洩而有損害云云，本公司認為恐屬誤會，但尊重消費者選擇以司法途徑消除雙方紛爭，並期望司法程序得儘速釐清本公司清白。



（三）本公司就前揭網路攻擊事件已為即時及妥善之處理，並賡續致力提升本公司資安防護措施，希望能持續為消費者提供最高等級之保障，且本公司之營運及出團狀況均未受前揭網路攻擊影響，懇請社會大眾放心。（編輯：李錫璋）1070301