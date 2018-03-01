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台大宅王情殺案 高院引泰戈爾詩句勸諭

發稿時間：2018/03/01 12:53

最新更新：2018/03/01 12:53

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（中央社記者蕭博文台北1日電）「台大宅王」張彥文被控性侵、當街砍死前女友，性侵等罪已告定讞。高院今天針對殺人罪做出更一審判決，依殺人罪判處張15年徒刑，並引用泰戈爾詩句，呼籲妥善處理感情問題。

台灣高等法院判決書指出，張彥文在殺害女友前一日，曾寫下2封訣別信，提到「一人做事一人擔，我養的公主自己娶。一命償一命請不要怪任何其他人」，參酌其他事證，認定張預謀殺人並計畫同歸於盡。

判決書提到，張彥文人格特質特殊，常以自殺面對生命不順，又深陷感情困境，難以自拔，因而犯下殺人罪，經專業鑑定評估，認為張彥文再犯風險較低，也可藉精神治療或心理治療修正未來行為模式。

合議庭審酌，張彥文訣別信中提到「....妳再不好，都是我的，都是我的。好想回到過去，再好好愛妳一次」，可見張彥文誤把占有當做愛，任由占有欲滋長，最後舖天蓋地吞噬理智，選擇玉石俱焚解決問題，陪葬兩個家庭的幸福，令人扼腕。

合議庭考量，張彥文前無刑案紀錄，素行非惡，並以新台幣1145萬元與被害人父母和解，殺人罪部分量處有期徒刑15年，併宣告褫奪公權6年。

判決書中還引用印度詩人泰戈爾詩句，「愛不是占有，也不是被占有，愛只在愛中滿足」；喜歡一隻鳥，就給它自由，喜歡一隻魚，就給它一片海，呼籲當沒機會再愛對方時，或許真正該做的不是彼此傷害。

判決書提到，為避免類似傷害、殺人案件發生，如有感情困擾男女應適時找友人或專業心理師諮商，或撥打衛生福利部自殺防治專線請求協助。

判決書也提到，如不幸碰到恐佈情人，衛生福利部也提供安全分手五步驟，擇－慎擇分手時間地點，告－告知友人必要陪同，靜－平靜提出避免激怒，淡－冷淡應對避免牽扯，報－持續騷擾向警報案。

合議庭呼籲，社會安全人人有責，如知曉友人有感情困擾，有時一句話，可救一個人，一個家庭，甚至更多。

另方面，張彥文所涉2個強制性交罪、污辱屍體罪去年已判決定讞，合併執行6年5月，侵入住宅、強制、恐嚇等罪，合併執行1年徒刑，得易科罰金，也於去年確定。（編輯：李亨山）1070301

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