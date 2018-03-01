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民宅藏匿改造槍彈工廠 警逮前科男

發稿時間：2018/03/01 14:02

最新更新：2018/03/01 15:39

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高雄市有毒品、槍砲等前科的胡姓男子涉嫌利用租用公寓作為改造槍彈工廠，警方埋伏逮捕，查獲改造手槍1把、槍枝半成品2把和子彈14顆。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 107年3月1日高雄市有毒品、槍砲等前科的胡姓男子涉嫌利用租用公寓作為改造槍彈工廠，警方埋伏逮捕，查獲改造手槍1把、槍枝半成品2把和子彈14顆。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 107年3月1日

（中央社記者陳朝福高雄1日電）高雄市胡姓男子涉嫌利用租用公寓作為改造槍彈工廠，由於鄰近另有住戶，警方查緝時特別謹慎，埋伏逮捕有毒品、槍砲等前科的胡男，查獲改造手槍1把、槍枝半成品2把和子彈14顆。

高雄市警察局楠梓分局今天表示，獲報有人在楠梓區樂群路一處連棟4樓公寓住宅設改造槍彈工廠，鎖定有毒品、槍砲等前科的胡男，且因另有其他住戶，員警多次密訪當地的樓層配置和環境。

警方專案小組擬定查緝計畫，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，埋伏人員待胡男開門準備外出時控制，並持搜索票在租屋處查獲改造手槍1把、子彈14顆、改造槍枝半成品2把、改造槍管3支、電動鑽床、砂輪機和海洛因6小包及電子磅秤等。

警方表示，胡男供稱是在網路上購買模型槍等，因原本從事鐵工行業，具基本改造槍械及子彈技術，但矢口否認有將改造的槍彈售出。

警方指出，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦，並持續追查改造槍彈流向及毒品來源。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070301

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