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員警執勤攔查遭撞傷 北市警迅速逮兩嫌

發稿時間：2018/03/01 15:50

最新更新：2018/03/01 15:50

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）北市警員陳建中昨天凌晨在延平北路5段攔查一名黃姓機車騎士時，黃男趁隙騎車加速逃逸，過程中撞傷陳員送醫治療，警方積極偵辦，不到1天就將黃男及共犯李男查緝到案。

台北市警察局士林分局社子派出所警員陳建中昨天凌晨執行交通違規取締勤務時，約於零時48分在延平北路5段55號前發現一名騎士行跡可疑，現場進行攔查確認為毒品調驗人口的35歲黃男。

由於黃男尚未到驗，陳員便請他配合前往分局驗尿，但黃男竟趁隙加速騎乘機車逃逸，過程中車輪壓到陳員腳踝、因傷倒地，經送往台北馬偕醫院診治結果為腳踝部位挫扭傷。

士林分局隨後也立即組成專案小組偵辦，針對黃男平日交往情形進行清查後，在昨天下午5時許於中正路223巷處發現黃男機車及行蹤，埋伏守候逮到黃男及有毒品、強盜等多項前科共犯34歲李男到案。

現場還查獲第二級毒品安非他命1.69公克、第四級毒品FM2一包（0.65公克），以及安非他命吸食器1組和行動電話3支等贓證物。

黃男到案後表示，凌晨遭盤查前才剛吸完毒，所以心虛而騎車逃逸，卻不慎撞傷警員。

全案依妨害公務、傷害及違反毒品危害防制條例等罪嫌，將黃、李兩男依送士林地檢署偵辦，警方也將持續向上追查毒品來源。（編輯：李亨山）1070301

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