眼見不為憑 沒綁安全帶罰單被撤銷

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）林姓男子駕駛轎車行經彰化縣溪湖鎮彰水路時，被警察攔下開出沒綁安全帶的罰單，林男事後提申訴，彰化地院法官認為，員警沒有拍下照片只以肉眼所見開單沒有依據，撤銷原處分。



去年7月，林男駕駛轎車行經彰化縣溪湖鎮彰水路時，被彰化縣警察局溪湖分局的員警攔下，以林男沒有綁安全帶為由，開出一張新台幣1500元的罰單，林男事後不服提申訴，認為當時太陽很大，員警可能因玻璃反光誤判，不過卻接到警局回函指稱，「公務員一切行政行為均需預留證據以證其實，則國家行政勢必窒礙難行」。



林男不服向彰化地方法院提出行政訴訟，林男主張，警方辦案應該講證據，求科學，尤其是看到警局的回函讓人覺得悻悻然而戚戚焉，不過被告的台中市交通事件裁決處則認為，交通違規未規定一定要以照片或影片為唯一的證明方法，而且員警和原告沒有恩怨，沒有必要開出沒有綁安全帶的罰單。



不過地院法官認為，員警依法執行公務，與原告素不相識，也沒有宿怨，法律也沒有明文規定交通違規舉發須附取締照片、錄影，不過從轎車照片來看，車內光線比較陰暗，車輛在動態行駛中，另一名在旁的員警也無法證明林男沒有綁安全帶。



法官指出，現今照相及錄影器材使用簡便，攝錄影像解析度大為提高，警員執勤時在路旁架設錄影設備蒐證很普遍，技術上不是難事，自然應該善加利用器材取證，原告是否有違規沒有綁安全帶行為沒有辦法證明，因此撤銷處分。（編輯：李錫璋）1070301