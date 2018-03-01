黃國昌：廠商偷渡煉鋼毒物 環保署勿放水

時代力量籍立法委員黃國昌（左2）、徐永明（左），1日到台中市龍井區的中龍鋼鐵公司，視察集塵灰堆置場與細粉料還原工廠。中央社記者蘇木春攝 107年3月1日

（中央社記者蔡佳伶、蘇木春台北1日電）時代力量立委黃國昌今天說，中龍鋼鐵打算把煉鋼過程中所產生、含戴奧辛的集塵灰，從台中送到彰化的台灣鋼聯來處理，違反環評承諾。環保署官員說，尚未同意，會審慎評估。



時代力量立委黃國昌和徐永明今天在立法院召開「偷渡煉鋼毒物，環保署別放水」記者會。



徐永明表示，中龍鋼鐵在2012年第二期擴建計畫環評中承諾，集塵灰會百分之百在廠內處理，但現在要把集塵灰沿路送到彰化的台灣鋼聯來處理，且未向環保署提出要做環評，違反環境影響評估法第16條規定，非經主管機關及目的事業主管機關核准，不得變更原申請內容。



他另說，台灣鋼聯原本處理的是民營電廠集塵灰，現在要多加處理中龍集塵灰，台灣鋼聯向台中市政府環保局提出申請，主張備查就可，橫貫台中、彰化的運輸路線現在看來不需經過環評，只要申請備查就會通過，有無違法，環保署需把關。



黃國昌表示，把每年數萬公噸含世紀之毒戴奧辛的集塵灰從台中運到彰化，難道沒有涉及環境保護事項嗎？希望環保署不要放水，讓廠商便宜行事，運到彰化毒化環境和居民。



黃國昌與徐永明下午到位於台中市龍井區的中龍鋼鐵公司，視察堆置集塵灰的廠房與細粉料還原工廠，中龍公司總經理陳德勝說明，廠內電爐集塵灰在民國106年產出9404公噸、再利用8552公噸，107年度至今產出2034公噸，目前共儲存6098公噸，細粉料還原工廠每季開爐一次，今年因應空污因素減排，目前仍未開爐。



中龍公司說明，目前依程序透過台中市環保局提出環評變更案，台灣鋼聯也提出變更審查案給環保署，案件都在審查中，集塵灰委外案正討論中尚未定案，中龍公司的細粉料還原工廠也未決定廢棄，今年開爐期程仍在評估中，會盡快處理堆置的集塵灰。



環保署綜合計畫處簡任技正呂雅雯在會中說，這個案子涉及到兩個環評，中龍和台灣鋼聯。中龍部分，台中市環保局尚未收到中龍外運集塵灰到台灣鋼聯的環評變更文件。



她說，台灣鋼聯部分，依照工業局轉送過來的文件，台灣鋼聯主張用備查方式，希望環保署同意台灣鋼聯，除了現有集塵灰，也能收中龍鋼鐵產生的集塵灰。



呂雅雯表示，環保署尚未同意，認為須審慎評估，會跟廢棄物管理處討論，最近會做出決定，若不同意備查，廠商需提變更文件，召開審查會時，一定會邀請彰化和台中環保局一起討論。（編輯：張均懋）1070301