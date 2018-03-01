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鴨間稻捲無機砷風波 業者：港媒誤導

發稿時間：2018/03/01 17:54

最新更新：2018/03/01 17:54

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）香港媒體引用當地機構抽驗食米調查數據，報導台灣「鴨間稻」有機白米無機砷含量超出歐盟對嬰幼兒食品原料米限量標準。「鴨間稻」業者今天澄清喊冤，並指報導內容有誤導之嫌。

香港有機資源中心日前發佈調查資料指出，當地部分市售食米被驗出致癌物「無機砷」含量偏高，其中包括自台灣進口的「鴨間稻有機白米」，無機砷含量達每公斤0.14ppm，超出美國及歐盟定予「嬰幼兒食品原料米」的限量標準每公斤0.1ppm；部分香港媒體以聳動標題「3款白米含致癌砒霜 小童日吃3碗超上限影響智力」大幅報導。

生產「鴨間稻」的泉順食品公司總經理葉淑蕙今天受訪指出，針對糙米、白米及嬰幼兒食品原料米的「無機砷」含量，依聯合國、歐盟規範各有不同。以白米為例，聯合國、歐盟的安全標準均為0.2ppm，「鴨間稻有機米符合規範，請大家放心」。

葉淑蕙表示，部分港媒報導內容易讓讀者產生混淆，誤將嬰幼兒米製品的標準套用在白米上，「這樣的報導對台灣米非常不公平」。

她說，過去台灣對食米重金屬檢驗並未包含無機砷，但台灣稻米經由農糧署把關下，包括土壤、水質都有嚴格監測，一定符合安全食用標準，若報導內容造成大眾恐慌，台灣政府應出面嚴正抗議。

苗栗縣政府衛生局食品衛生科表示，根據最近一次106年5月間的抽檢結果，縣內市售有機米包括鴨間稻在內，鉛、鎘、汞等重金屬含量均為「零檢出」，符合相關規定。（編輯：張銘坤）1070301

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