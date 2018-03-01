槽車翻覆 司機脫困氯乙烯未外洩

一輛載運化學物質「氯乙烯」的化學槽車1日下午行經苗栗縣頭份市永貞路一段附近時意外翻覆，所幸載運物質並無外洩，目前警方已淨空周邊路段，並通知拖吊公司協助將車體翻正。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 107年3月1日

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）一輛自高雄北上的化學槽車，下午行經苗栗縣頭份市翻覆在永貞路一段，所幸駕駛及時脫困，車上載運的化學物質「氯乙烯」未發現外洩，消防局動員人車到場灑水防護監控。





一輛載運「氯乙烯」的化學槽車，1日下午行經苗栗縣頭份市翻覆在永貞路一段，消防局動員人車到場灑水防護監控，所幸未發現槽內化學物質外洩。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 107年3月1日

苗栗縣消防局指出，下午4時30分許獲報，頭份市永貞路一段發生化學槽車翻覆意外，立即派遣7輛消防車、17名人力到場搶救，現場載運氯乙烯槽車向右側翻在路面，緊急協助王姓駕駛脫困，王男未受傷。



消防局表示，這輛槽車載運氯乙烯自高雄出發，前往頭份華夏公司，駕駛自稱起步過彎時車體不穩，導致翻覆。所幸意外發生後，未發現槽內化學物質外洩，現場等待吊車將車體扶正，並持續灑水防護監控中。（編輯：陳清芳）1070301