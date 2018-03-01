國中生公車上嬉鬧放炮竹 乘客嚇破膽

桃園市3名國中生2月28日晚間搭公車時互相嬉鬧，其中一人拿出打火機和煙火炮竹佯裝點火卻不慎真的點燃，導致公車座椅和地板被炸黑受損，司機隨即報警處理。（中壢客運提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年3月1日

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市3名國中生昨晚在搭乘客運公車時於後座嬉鬧，其中一名男學生拿出打火機和煙火炮竹嬉鬧時意外點燃引信，一時間炮聲大作嚇壞車上乘客，客運司機也立即報警處理。



桃園市警局桃園警分局武陵派出所所長林武傑今天受訪表示，昨晚7時多接獲中壢客運司機報案指出，有學生在車上嬉鬧，其中一名16歲的陳姓男學生，拿出打火機和煙火炮竹佯裝點火，沒想在火花碰觸下意外引燃炮竹，造成公車後座炮聲煙硝四射，氣得司機怒斥「一個都別想走，搞不清楚狀況」後報警。



中壢客運陳姓司機表示，鞭炮聲持續近20秒，乘客被嚇得往前跑，司機隨即停車後到後座查看，只見一張座椅和地板被鞭炮炸黑、破損，所幸無人受傷，忍不住怒斥3人怎麼能在車上胡鬧，當了多年司機的他，還是第一次看到有乘客在車上放煙火炮竹。



警方表示，當時客運公車正在桃園區復興路往龜山方向行駛，國中男生被帶回派出所後家人也趕來關心，並表示願賠償客運公車損失，隨後也與趕抵派出所的客運業者達成和解，不過全案另依社會秩序維護法進行裁罰。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070301



