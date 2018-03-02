周泓旭案 王炳忠父子出庭作證

台灣高等法院2日審理周泓旭涉犯共諜案，傳訊新黨青年軍王炳忠（右）等人出庭作證，釐清北檢今年初併案審理的國安法案情。中央社記者謝佳璋攝 107年3月2日

（中央社記者蕭博文台北2日電）台灣高等法院今天審理周泓旭涉犯共諜案，傳訊王炳忠父子作證，釐清北檢今年初併案審理的國安法案情。王炳忠說，心情自然、平常，希望能幫助釐清事情的真相。



在押的周泓旭被提解出庭，對媒體說，「黎明前的夜總是黑暗的，而光明終將到來」；當媒體問到王炳忠是否為下線？周泓旭則表示，有很多話想講，可是一直沒有機會。



王炳忠出庭前也表示，希望能與周泓旭對質，也希望案件能開放給媒體、民眾旁聽，可惜法官還是採用不公開審理。



來台攻讀碩士的周泓旭，涉嫌吸收一名外交人士未遂，一審被台北地方法院，依為大陸地區黨務機關在台發展組織未遂罪，判刑1年2月，經上訴，由高院審理中。



台北地檢署今年1月，另將周泓旭涉嫌利用新黨青年軍王炳忠等人成立的「星火秘密小組」、「燎原新聞網」在台發展組織案情，與吸收外交人士未遂案為裁判上一罪關係為由，移請高院併案審理。



高院今天提訊在押的周泓旭，並傳訊王炳忠、王父王進步作證，另擇期傳訊林明正、侯漢廷、陳斯俊。（編輯：方沛清）1070302