/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節平溪天燈台鐵自強號
>rss

落實司改決議 民團建議開放民間參與

發稿時間：2018/03/02 12:16

最新更新：2018/03/02 12:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇龍麒台北2日電）民間司法改革基金會董事長林永頌今天表示，肯定日前政府公布「司法改革首次半年進度報告」，但報告「人民不大有感」，建議開放民間參與，讓關注改革議題的公民團體參與討論。

司法改革國是會議總結會議在去年8月12日召開，並於同年9月8日發布成果報告，在屆滿半年的今年2月12日，政府公布「司法改革首次半年進度報告」。

民間司改會、人權公約施行監督聯盟、台北律師公會、台灣人權促進會等多個民間團體組成的民間監督落實司法改革國是會議決議聯盟，上午在立法院召開記者會。

林永頌表示，對於政府公布進度報告，並願意說明表示肯定，但做法還需要努力，可說是「首次報告待努力，司法補帖增元氣」，但這份進度報告「人民不大有感」，「好像這半年裡面也沒有什麼大的改變」。

民間司改會執行長陳雨凡表示，聯盟對於這份進度報告，肯定政府在落實司改國是會議的作為，包括建立持續性民間與政府對話平台、將架設單一網站，推動進度定期上網、回應全部決議的主辦協辦機關歸屬。

她說，聯盟也有四項建議，包括開放民間參與，建立評量指標、應持續回應決議落實的方案及進度、針對不周全的回應立即重新檢視與回應、不待修法可以立即執行的決議應盡快落實等。

林永頌說，建議官方為了落實司改國是會議的決議，應該邀請關注改革議題的公民團體參與討論，提供管道讓團體可以表達意見，讓政策或法案更周全。(編輯：陳永昌)1070302

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP