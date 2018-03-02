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男持槍恫嚇對方反傷自己 警起獲衝鋒槍

發稿時間：2018/03/02 12:19

最新更新：2018/03/02 12:58

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顏姓男子在酒吧與人發生口角，涉嫌持槍恫嚇對方，不料槍枝走火反傷自己，高雄市警方逮捕3人，並循線起獲衝鋒槍、改造手槍各1把及子彈2發。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真　107年3月2日顏姓男子在酒吧與人發生口角，涉嫌持槍恫嚇對方，不料槍枝走火反傷自己，高雄市警方逮捕3人，並循線起獲衝鋒槍、改造手槍各1把及子彈2發。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真　107年3月2日

（中央社記者陳朝福高雄2日電）顏姓男子在酒吧與人發生口角，涉嫌持槍恫嚇對方，不料槍枝走火反傷自己，高雄市警方逮捕3人並起獲衝鋒槍和改造手槍各1把及子彈2發。

高雄市警察局岡山分局今天表示，獲報一家醫院收治疑似槍傷患者，員警立即趕赴醫院了解，查出傷者顏男是在岡山區一家酒吧與人發生口角衝突，持槍恫嚇對方時因搶槍不慎走火誤擊。

顏男槍枝走火誤傷自己，造成左下腹部及左大腿被子彈貫穿，現場人員聽到槍聲一哄而散，顏男經友人送醫緊急開刀後已無生命危險。

警方組專案小組報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，查出槍械是顏男與黃姓、許姓友人帶至現場，在搶槍打鬥過程中發生槍枝走火誤傷自己，由員警持拘票逮捕顏男等3人，並循線起獲藏放的制式衝鋒槍及改造手槍各1把、子彈2發、彈殼3個等，3人對於槍彈來源都三緘其口。

警方也查出顏男曾涉及民國103年元旦高雄市路竹區一件槍擊案，由轄區湖內警分局查獲，經判刑後執行完畢。

警方偵訊後，全案依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並持續追查槍彈來源。（編輯：施燕飛/管中維）1070302

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