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周泓旭解任律師 高院改期傳訊王炳忠父子

發稿時間：2018/03/02 13:24

最新更新：2018/03/02 13:32

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台灣高等法院2日審理周泓旭涉犯共諜案，傳訊新黨青年軍王炳忠（右）等人出庭作證，釐清北檢今年初併案審理的國安法案情。中央社記者謝佳璋攝　107年3月2日台灣高等法院2日審理周泓旭涉犯共諜案，傳訊新黨青年軍王炳忠（右）等人出庭作證，釐清北檢今年初併案審理的國安法案情。中央社記者謝佳璋攝　107年3月2日

（中央社記者蕭博文台北2日電）台灣高等法院今天審理周泓旭涉犯共諜案，傳訊王炳忠父子作證，但因周泓旭當庭解除委任律師，合議庭為求程序周延，另訂26日傳訊王炳忠父子等證人。

王炳忠庭訊後說，周泓旭要求另覓辯護律師，法官為了讓程序更正義而決定改期訊問，因此今天沒有進行詰問程序，屆時將會配合法院出庭。

王炳忠強調，自己是證人身分，但社會上很多人被耳語引導、影響，而對他有不正確的認識；另外，他與周泓旭沒有任何金錢往來，基於個人與新黨立場，都希望早日釐清真相，也希望透過法院判決還給新黨青年軍公道。

周泓旭今天當庭解除委任律師，法官已要求周14天內另覓律師，訂26日傳訊王炳忠父子、林明正、侯漢廷、陳斯俊等證人。

周泓旭還押時表示，有很多話想說，但自由民主的台灣給他說話的空間，似乎只有短短的兩段樓梯，且未感受到實質辯護，因此解除委任律師。

來台攻讀碩士的周泓旭，涉嫌吸收一名外交人士未遂，一審被台北地方法院依為大陸地區黨務機關在台發展組織未遂罪，判刑1年2月，經上訴，由高院審理中。

台北地檢署今年1月，另將周泓旭涉嫌利用新黨青年軍王炳忠等人成立的「星火秘密小組」、「燎原新聞網」在台發展組織案情，以與吸收外交人士未遂案為裁判上一罪關係為由，移請高院併案審理。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070302

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