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印菲查毒判刑重 外交部籲勿涉不法或私了

發稿時間：2018/03/02 15:13

最新更新：2018/03/02 15:13

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（中央社記者蔡佳伶台北2日電）警政署官員今天呼籲漁船勿走私毒品，印尼最近加強攔查是因日前查獲漁船載運毒品，印尼和菲律賓現在嚴查毒品，判刑很重。外交部則說，國人在海外遇到急難事件，不要私了，也勿涉不法。

民主進步黨籍立委許智傑今天在立法院舉行「多艘漁船遭印尼扣押，漁民赴立院謝政府送暖」記者會，漁民來到立院表達謝意。

上月底台籍漁船緯龍號途經新加坡附近公海海域，遭印尼海巡攔檢並帶往卡里蒙群島，在政府與駐外單位積極協助下，印尼2月26日查無不法放行。

2月28日又陸續有台灣漁船協展6號、盈發祥368號和富雨號，遭印尼扣押，現都已獲放行。

許智傑表示，緯龍號遭印尼海巡攔船，帶到卡里蒙群島進行臨檢，駐印尼代表陳忠很快處理，到場協助的李堅志警官4天4夜沒睡，在那邊協助，讓緯龍號順利通過印尼臨檢。

他表示，台灣漁船在外國受到壓迫，如何協助是刻不容緩的事，外交部和警政署應建立SOP（標準作業程序），才不會讓漁民遭受無謂驚恐；另外，有些國家的警官會跟漁船私相授受，漁船也願意賠錢了事，呼籲台灣漁船不要做冤大頭，能找政府協助。

緯龍漁船公司代表陳虹貝說，漁船遭印尼攔截，陳忠特別指派警政署駐印尼警官李堅志前往，保障了公司財產和29位船員的安全，非常感激，也感謝漁業署發函說明緯龍號航道合法，備感窩心。

漁業署遠洋漁業組科長吳明峯表示，台灣遠洋漁船遍布三大洋，為了服務和管理這些漁船，漁業署去年成立24小時監控中心，這個中心也肩負處理漁船緊急事件的責任。

外交部亞太司副參事劉翼平說，希望國人在海外遇到急難事件時，不要私了，在海外也不要涉及不法。

警政署刑事局副局長呂春長表示，呼籲漁船不要走私毒品，印尼最近會盤檢，是因2月20日查獲一艘漁船載運毒品，才會加強攔查，印尼、菲律賓現在對毒品查緝非常嚴格，判刑很重，希望大家不要貪小便宜。（編輯：張均懋）1070302

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