刑警傷同事後駕車投漁港 竹市警方調查

新竹市第二警分局李姓偵查佐1日晚間持刀傷害同事田姓偵查佐後，駕駛偵查車衝入南寮漁港溺斃。竹市第二分局長林崇志（圖）2日說明，不清楚攻擊動機，將持續釐清案情。中央社記者魯鋼駿攝 107年3月2日

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市第二警分局李姓偵查佐昨晚持刀砍傷同車的同事後，駕駛偵防車衝入南寮漁港溺斃。竹市第二分局長林崇志表示，李、田2人平時感情好，不清楚攻擊動機，正釐清案情。



林崇志記者會受訪指出，27歲李姓偵查佐近日疑情緒低落。謝姓小隊長察覺後，臨時建議同為警專29期的同學、26歲田姓偵查佐與李男一起外出勘查現場，以了解李男情緒不佳原因，希望藉機開導，豈料發生憾事。



林崇志表示，昨晚近9時，2人開偵防車外出，坐在副駕駛座的田男關心李男為何悶悶不樂，但李僅反問「有沒有紙」，田男以為李男想用書寫方式表達，就在他低頭找紙時，忽然被李男持長約20公分的水果刀攻擊。



「不知道為何遭到攻擊」林崇志轉述田男說法，當時他被水果刀攻擊時，奮力以手隔檔，也趕緊打開車門逃出，但身中多刀的他在路邊鮮血直流，趕緊打電話給小隊長求救，隨後被送醫，所幸救治後已無大礙，目前仍在醫院觀察，他對事件感到難過又困惑。



林崇志說，李員傷人後沒有下車，隨後開走偵防車，警方透過手機定位發現他在南寮漁港；經派員趕往，才發現李男已駕車衝入漁港，警消獲報到場搶救，由於偵防車體嚴重變形，救難人員潛入水中破窗救援，將他救出時已無生命跡象，偵防車被打撈上岸後，警方在副駕駛座找到刺傷田男的水果刀。



同事透露，李男去年考上偵查佐，從派出所轉至偵查隊服務，個性憨厚，也有穩定交往的女友，對母親非常孝順。但最近心情低落，行為有些異常，關心他是否發生何事，卻又總是低頭不語，不知道發生何事。



田男從事偵查工作1年多，歷經刑警大隊、新竹市警第三分局等單位，半年前調至第二分局偵查隊，與李男在同個小隊，2人就坐在隔壁，工作時會互相幫忙、交情不錯，同事們都對這起憾事感到相當難過。(編輯:孫承武)1070302