/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節平溪天燈台鐵自強號
>rss

快取寶吸金188億 孫岳澤等14人遭起訴

發稿時間：2018/03/02 15:40

最新更新：2018/03/02 15:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江俊亮嘉義市2日電）嘉義地檢署偵辦快取寶公司涉嫌違法吸金新台幣188億3670萬6393元案，至少500人受害，今天依詐欺、非法吸金等罪起訴快取寶負責人孫岳澤等14人。

嘉義地檢署主任檢察官林俊良受訪表示，快取寶公司原本在台北捷運站設有108個智慧型取貨儲物櫃點，主打線上購物、到捷運站取貨等服務。

去年3月中旬，快取寶公司負責人孫岳澤夫婦傳出周轉不靈而跳票，兩人繼而不見蹤影，外傳夫妻兩人已逃跑出境，並關閉個人臉書，如今已失聯近一年。

由於孫岳澤開出的支票陸續跳票，引起投資者恐慌，嘉義地檢署檢察官以孫岳澤夫婦涉嫌觸犯刑法詐欺、銀行法違法吸金罪進行偵辦。

林俊良指出，嘉義地檢署歷經近一年偵辦，共調閱約500個帳戶交易明細表、約3000個帳戶申請人資料，並傳喚被害人約500人，其中337人到案說明，經逐一比對勾稽，今天完成第一波偵結。

林俊良說，孫岳澤、李欣潔夫婦自民國96年起，向被害人謊稱已取得迪士尼公司授權製作公仔等方式，涉嫌違法吸金188億3670萬6393元。

檢方在偵辦過程中，向法院聲請裁定扣押被告孫岳澤等人的財產，其中現金部分由銀行帳戶扣得1679萬6307元，翁姓男子270萬元、王姓男子100萬元，另外扣得相關被告不動產等，將請法院於審理後認定是否發還被害人或逕行沒收。

林俊良指出，孫岳澤、李欣潔早期設立萱萱禮品公司，以生產銷售波麗材質公仔玩偶為業，因此結識黃姓男子等44人，此後以這44人為基礎，逐步拓展、建構違法吸金版圖。

林俊良說，孫岳澤夫婦確實有購置不動產，贈與或登記於母親名下，並無藏匿所得；且被告將犯罪所得作直接使用，應屬事後處分贓物行為，「尚難以洗錢之罪相繩」，因此孫岳澤等12人在涉及違反洗錢防制法部分，檢察官予不起訴處分。

林俊良指出，這件震驚社會的違法吸金案件，犯罪時間歷時10年，帳戶匯兌交易複雜、被告間利害關係對立、供證疑信相參，且有部分被害人不願到庭說明，因此偵辦極為困難，但檢方仍以最大努力，盡可能還原案情真相，將持續調查，以確保社會正義與金融秩序。（編輯：施燕飛/張銘坤）1070302

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP