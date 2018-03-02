快取寶吸金188億 孫岳澤等14人遭起訴

（中央社記者江俊亮嘉義市2日電）嘉義地檢署偵辦快取寶公司涉嫌違法吸金新台幣188億3670萬6393元案，至少500人受害，今天依詐欺、非法吸金等罪起訴快取寶負責人孫岳澤等14人。



嘉義地檢署主任檢察官林俊良受訪表示，快取寶公司原本在台北捷運站設有108個智慧型取貨儲物櫃點，主打線上購物、到捷運站取貨等服務。



去年3月中旬，快取寶公司負責人孫岳澤夫婦傳出周轉不靈而跳票，兩人繼而不見蹤影，外傳夫妻兩人已逃跑出境，並關閉個人臉書，如今已失聯近一年。



由於孫岳澤開出的支票陸續跳票，引起投資者恐慌，嘉義地檢署檢察官以孫岳澤夫婦涉嫌觸犯刑法詐欺、銀行法違法吸金罪進行偵辦。



林俊良指出，嘉義地檢署歷經近一年偵辦，共調閱約500個帳戶交易明細表、約3000個帳戶申請人資料，並傳喚被害人約500人，其中337人到案說明，經逐一比對勾稽，今天完成第一波偵結。



林俊良說，孫岳澤、李欣潔夫婦自民國96年起，向被害人謊稱已取得迪士尼公司授權製作公仔等方式，涉嫌違法吸金188億3670萬6393元。



檢方在偵辦過程中，向法院聲請裁定扣押被告孫岳澤等人的財產，其中現金部分由銀行帳戶扣得1679萬6307元，翁姓男子270萬元、王姓男子100萬元，另外扣得相關被告不動產等，將請法院於審理後認定是否發還被害人或逕行沒收。



林俊良指出，孫岳澤、李欣潔早期設立萱萱禮品公司，以生產銷售波麗材質公仔玩偶為業，因此結識黃姓男子等44人，此後以這44人為基礎，逐步拓展、建構違法吸金版圖。



林俊良說，孫岳澤夫婦確實有購置不動產，贈與或登記於母親名下，並無藏匿所得；且被告將犯罪所得作直接使用，應屬事後處分贓物行為，「尚難以洗錢之罪相繩」，因此孫岳澤等12人在涉及違反洗錢防制法部分，檢察官予不起訴處分。



林俊良指出，這件震驚社會的違法吸金案件，犯罪時間歷時10年，帳戶匯兌交易複雜、被告間利害關係對立、供證疑信相參，且有部分被害人不願到庭說明，因此偵辦極為困難，但檢方仍以最大努力，盡可能還原案情真相，將持續調查，以確保社會正義與金融秩序。（編輯：施燕飛/張銘坤）1070302