/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節平溪天燈台鐵自強號
>rss

結婚為前提詐騙357萬 男子遭判徒刑5年

發稿時間：2018/03/02 15:56

最新更新：2018/03/02 15:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳哲豪彰化2日電）44歲的蔡男在網路聊天室自稱是茶葉商及來自黑道世家，在聊天室交友先後認識多名女子，再以家人生病或生意周轉為由向女子詐騙金錢，其中有人被騙357萬元，蔡男遭判有期徒刑5年。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，44歲的蔡男自2011年到2016年之間，在網路假冒自己是茶葉商以及來自黑道世家，透過愛情公寓等網站的聊天室交友，認識及追求多名女子。

其中一名余女與蔡男相識後，蔡男對余女說兩人以結婚為前提進行交往，謊稱自己是茶葉商有茶葉要外銷需繳保證金，也以要投資土地等理由，向余女借錢周轉，余女信以為真，拿5張信用卡給蔡男刷卡，另拿出價值約新台幣50萬元的黃金給蔡男，先後一共被騙了約357萬。

除余女之外，另有多名女子誤信蔡男要跟她們結婚，蔡男以要做生意需要貨款、購買金飾等理由詐取女子的金錢，為詐取金錢，蔡男甚至自稱來自台中的黑道世家，外銷手銬和電擊棒但貨款被海關凍結，有女子趕緊向銀行貸款，交付信用卡給蔡男使用。

判決書說明，有13名女子被蔡男詐騙金錢；不過蔡男向法官辯稱，他沒有詐騙，使用信用卡都有取得對方同意，否認有詐欺犯行，不過地院法官認為，每名被騙女子金額都不少，有人除了被騙金錢外，還懷孕生子，蔡男所為造成受害女子身心受創，損害甚鉅，實不足取，因此判處有期徒刑5年。

法官也提到，蔡男先前就曾因詐欺案件被判刑確定，但出獄後不知悔改，以相同模式詐騙財物，認為蔡男有不勞而獲的壞習慣，欠缺正確工作觀念，如果只是判有期徒刑難受警惕及教化的效果，因此在執行有期徒刑前，命令被告需在勞動場所強制工作3年，全案仍可上訴。（編輯：張銘坤）1070302

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP