結婚為前提詐騙357萬 男子遭判徒刑5年

（中央社記者吳哲豪彰化2日電）44歲的蔡男在網路聊天室自稱是茶葉商及來自黑道世家，在聊天室交友先後認識多名女子，再以家人生病或生意周轉為由向女子詐騙金錢，其中有人被騙357萬元，蔡男遭判有期徒刑5年。



根據彰化地方法院今天公布的判決書，44歲的蔡男自2011年到2016年之間，在網路假冒自己是茶葉商以及來自黑道世家，透過愛情公寓等網站的聊天室交友，認識及追求多名女子。



其中一名余女與蔡男相識後，蔡男對余女說兩人以結婚為前提進行交往，謊稱自己是茶葉商有茶葉要外銷需繳保證金，也以要投資土地等理由，向余女借錢周轉，余女信以為真，拿5張信用卡給蔡男刷卡，另拿出價值約新台幣50萬元的黃金給蔡男，先後一共被騙了約357萬。



除余女之外，另有多名女子誤信蔡男要跟她們結婚，蔡男以要做生意需要貨款、購買金飾等理由詐取女子的金錢，為詐取金錢，蔡男甚至自稱來自台中的黑道世家，外銷手銬和電擊棒但貨款被海關凍結，有女子趕緊向銀行貸款，交付信用卡給蔡男使用。



判決書說明，有13名女子被蔡男詐騙金錢；不過蔡男向法官辯稱，他沒有詐騙，使用信用卡都有取得對方同意，否認有詐欺犯行，不過地院法官認為，每名被騙女子金額都不少，有人除了被騙金錢外，還懷孕生子，蔡男所為造成受害女子身心受創，損害甚鉅，實不足取，因此判處有期徒刑5年。



法官也提到，蔡男先前就曾因詐欺案件被判刑確定，但出獄後不知悔改，以相同模式詐騙財物，認為蔡男有不勞而獲的壞習慣，欠缺正確工作觀念，如果只是判有期徒刑難受警惕及教化的效果，因此在執行有期徒刑前，命令被告需在勞動場所強制工作3年，全案仍可上訴。（編輯：張銘坤）1070302