台北燈節萬人點燈 警將分兩階段交管

2018台北燈節踩街遊行及萬人點燈活動3日將登場，台北市警察局交通警察大隊將配合活動，自3日下午1時起分兩階段交管，提醒用路人注意。（台北市交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年3月2日

（中央社記者黃麗芸台北2日電）「2018台北燈節」踩街遊行及萬人點燈活動明天登場，預計有數萬人共襄盛舉，台北市警察局交通警察大隊今晚表示，明天下午1時起將分兩階段交管，並加強取締違規停車。



台北燈節今年採雙主場模式，主燈「幸福魔力狗」在西門紅樓，北門廣場則是世大運聖火台，4日晚間7時將於西門展演區（捷運西門站）舉行閉幕暨頒獎典禮活動。



交通警察大隊今晚發布新聞稿表示，燈會閉幕前一天將舉行踩街遊行、萬人點燈活動，預計在明天下午5時30分至晚間9時於北市中華路、成都路等地舉行，可望吸引數萬人參觀，並規劃相關交通管制疏導措施。



首先，明天下午1時至晚間9時，將管制中華路（忠孝西路至成都路）、開封街及武昌街 （中華路至延平南路）、洛陽街（中華路至忠孝西路16巷）、漢口街及峨眉街（西寧南路至中華路）、延平南路（漢口街至武昌街）。



緊接著，明天下午5時至晚間9時，管制成都路（中華路至康定路）、康定路（成都路至武昌街）及漢中街（成都路至長沙街、內江街至長沙街管制往北）、衡陽路（中華路至延平南路），並於中華路/愛國西路口管制往北、西寧南路/忠孝西路口管制往南、昆明街/長沙街口管制往北。



交通警察大隊提到，活動期間將視交通壅塞情況實施彈性交管，彈性管制點包括環河南路/漢口街、康定路/內江街、康定路/桂林路、桂林路/中華路、愛國西路/中山南路、中山南路/忠孝西路及鄭州路/塔城街。



另外，活動期間也將加強取締周邊忠孝西路、重慶南路、環河南路、市民大道等路段違規停車。



交通警察大隊也建議，活動期間周邊忠孝西路、鄭州路、市民大道、環河南路、重慶南路路段易壅塞，呼籲駕駛人提早改道行駛，東西向可改行民權東西路、民生東西路及和平東西路；南北向改行建國南北路、新生南北路、中山南北路及環河南北路；中興橋及忠孝橋進城方向車輛，改行華江橋及台北橋。



同時，燈節期間每天下午3時至晚間11時禁止大貨車（總重逾6.5噸）及聯結車通行市民大道、鄭州路以南，中山南北路以西，愛國西路、桂林路以北，環河南、北路及康定路以東範圍內道路。（編輯：黃于）1070302