/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節平溪天燈台鐵自強號
>rss

台北燈節萬人點燈 警將分兩階段交管

發稿時間：2018/03/02 19:44

最新更新：2018/03/02 21:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018台北燈節踩街遊行及萬人點燈活動3日將登場，台北市警察局交通警察大隊將配合活動，自3日下午1時起分兩階段交管，提醒用路人注意。（台北市交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年3月2日2018台北燈節踩街遊行及萬人點燈活動3日將登場，台北市警察局交通警察大隊將配合活動，自3日下午1時起分兩階段交管，提醒用路人注意。（台北市交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年3月2日

（中央社記者黃麗芸台北2日電）「2018台北燈節」踩街遊行及萬人點燈活動明天登場，預計有數萬人共襄盛舉，台北市警察局交通警察大隊今晚表示，明天下午1時起將分兩階段交管，並加強取締違規停車。

台北燈節今年採雙主場模式，主燈「幸福魔力狗」在西門紅樓，北門廣場則是世大運聖火台，4日晚間7時將於西門展演區（捷運西門站）舉行閉幕暨頒獎典禮活動。

交通警察大隊今晚發布新聞稿表示，燈會閉幕前一天將舉行踩街遊行、萬人點燈活動，預計在明天下午5時30分至晚間9時於北市中華路、成都路等地舉行，可望吸引數萬人參觀，並規劃相關交通管制疏導措施。

首先，明天下午1時至晚間9時，將管制中華路（忠孝西路至成都路）、開封街及武昌街 （中華路至延平南路）、洛陽街（中華路至忠孝西路16巷）、漢口街及峨眉街（西寧南路至中華路）、延平南路（漢口街至武昌街）。

緊接著，明天下午5時至晚間9時，管制成都路（中華路至康定路）、康定路（成都路至武昌街）及漢中街（成都路至長沙街、內江街至長沙街管制往北）、衡陽路（中華路至延平南路），並於中華路/愛國西路口管制往北、西寧南路/忠孝西路口管制往南、昆明街/長沙街口管制往北。

交通警察大隊提到，活動期間將視交通壅塞情況實施彈性交管，彈性管制點包括環河南路/漢口街、康定路/內江街、康定路/桂林路、桂林路/中華路、愛國西路/中山南路、中山南路/忠孝西路及鄭州路/塔城街。

另外，活動期間也將加強取締周邊忠孝西路、重慶南路、環河南路、市民大道等路段違規停車。

交通警察大隊也建議，活動期間周邊忠孝西路、鄭州路、市民大道、環河南路、重慶南路路段易壅塞，呼籲駕駛人提早改道行駛，東西向可改行民權東西路、民生東西路及和平東西路；南北向改行建國南北路、新生南北路、中山南北路及環河南北路；中興橋及忠孝橋進城方向車輛，改行華江橋及台北橋。

同時，燈節期間每天下午3時至晚間11時禁止大貨車（總重逾6.5噸）及聯結車通行市民大道、鄭州路以南，中山南北路以西，愛國西路、桂林路以北，環河南、北路及康定路以東範圍內道路。（編輯：黃于）1070302

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP