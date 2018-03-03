台北燈節踩街遊行 西門町周邊路段管制

（中央社記者劉建邦台北3日電）「2018台北燈節」踩街遊行及點燈活動今天在西門町登場，警方估計數萬人參與，規劃從下午1時起管制中華路等路段，遊行開始前，擴大管制包含成都路、康定路等範圍。



台北燈節踩街遊行下午5時20分在西門町周邊登場，台北市政府邀請62個單位組成55組表演團隊，共1800名表演人員參與，遊行隊伍從中華路、武昌街口出發，並在燈節西門主展演區主舞台前定點表演，隊伍最後集結點則在電影主題公園；「幸福點燈」活動晚間7時30分在北門廣場旁中華路舉行。



台北交通大隊針對燈節遊行及點燈活動規劃交通管制措施，督察組長蔡岳良表示，預計將有數萬人到場歡慶，從下午1時起，管制中華路（忠孝西路至成都路）、開封街及武昌街 （中華路至延平南路）、洛陽街（中華路至忠孝西路16巷）、漢口街及峨眉街（西寧南路至中華路）、延平南路（漢口街至武昌街）。



他說，下午5時擴大管制範圍，路段包含成都路（中華路至康定路）、康定路（成都路至武昌街）、漢中街（成都路至長沙街，內江街至長沙街管制往北）、衡陽路（中華路至延平南路），中華路及愛國西路口管制往北、西寧南路及忠孝西路口管制往南、昆明街及長沙街口管制往北，視現場狀況，必要時延長管制時間。



蔡岳良表示，活動期間，會派員加強取締周邊忠孝西路、重慶南路、環河南路、市民大道等路段違規停車，也呼籲民眾搭乘大眾運輸工具到場。



警方研判，忠孝西路、鄭州路、市民大道、環河南路、重慶南路等路段交通勢必壅塞，呼籲民眾提早改道行駛，東西向可改行民權東西路、民生東西路及和平東西路；南北向改行建國南北路、新生南北路、中山南北路及環河南北路；中興橋及忠孝橋進城方向車輛，改行華江橋及台北橋。（編輯：管中維）1070303