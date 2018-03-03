濫用房客個資假諮詢貸款 男遭判拘役

（中央社記者蕭博文台北3日電）一名王姓男子不滿母親的房客不肯搬走，竟到多家貸款公司網站輸入房客姓名、電話，導致房客頻頻接到貸款公司詢問電話。高院日前依個資法判處王男拘役40日，緩刑2年。



台灣高等法院判決書指出，王姓男子的母親民國104年4月間出租套房，與房客因房屋使用問題發生糾紛。王男要求房客搬離遭拒而心生不滿。



王姓男子從租賃契約得知房客姓名、手機電話等個人資料，為騷擾房客，104年10月間，瀏覽多家貸款公司網站後，在未經房客同意下，於貸款諮詢欄位輸入房客姓名與電話。



貸款公司收到王姓男子輸入的資料後，以為房客有意貸款致電詢問。房客因陸續接獲不同貸款公司電話詢問是否有貸款需求而不勝其擾，警方獲報循網路資料，查出王姓男子涉嫌移送法辦。



新竹地方法院一審依行使偽造準私文書罪，判處王姓男子5月徒刑。王男上訴坦承做錯事情，但認為只觸犯個人資料保護法。



高院認為，王姓男子行為並不構成偽造文書罪，但觸犯個資法非公務機關非法利用個人資料罪，審酌王男出於維護母親之意，犯罪手段輕微平和，犯後坦承犯行，並以新台幣3萬元與房客和解，依個人資料保護法判處拘役40日，宣告緩刑2年。（編輯：管中維）1070303