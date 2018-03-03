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套利終端交易網 警：多人遭騙報案數暴增

發稿時間：2018/03/03 16:29

最新更新：2018/03/03 16:29

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（中央社記者劉建邦台北3日電）刑事局今天說，多名被害人遭號稱「門檻低、獲利高」的ETHVINEX套利終端交易網站詐騙，從2月底至今，每天接獲報案數為50件以上，警方分析此為類似「假投資」詐騙，將持續追查主嫌。

刑事局發布新聞稿表示，165反詐騙諮詢專線近日接獲多名民眾報案，指稱今年2月間，被號稱「門檻低、獲利高」的ETHVINEX套利終端交易網站詐騙。

警方發現，ETHVINEX網站強調透過「研發套利機器人」可保證投資人每星期固定獲利20％，7天可領回，經調查，民眾投入金額從最低門檻新台幣2000元至93萬元不等，投資民眾事後想瞭解獲利情形，卻發現找不到該網頁相關資訊，立即打給165反詐騙諮詢專線電話報案。

就讀嘉義某大學的葉姓學生向警方表示，和同學間募資6萬元一起投資，原以為可輕鬆獲利，但後續發現投資時加入的LINE群組，負責人早已退出，等待數日都發現對方皆無音訊，才驚覺是詐騙。

刑事局表示，自2月22日至今，每天接獲50件以上報案電話，研判應為「假投資」詐騙手法，歹徒用短期可獲得極高投資報酬率，吸引未經查證的民眾投資，民眾若發現有類似穩賺不賠高報酬投資標的訊息，應要提高警覺，將持續追查主嫌，若遇詐騙可打165查詢。（編輯：劉政權）1070303

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