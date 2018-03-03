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竹市議員涉詐領助理費 40萬元交保

發稿時間：2018/03/03 18:41

最新更新：2018/03/03 18:41

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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市國民黨市議員顏政德涉嫌以姪子、姪媳當人頭詐領助理費，昨天遭檢調搜索，經查不法所得逾百萬元。新竹地方法院今天召開羈押庭，顏當庭認罪，法官裁定40萬元交保。

中央社記者試圖聯繫顏政德，但電話無法接通，直至目前仍無法取得回應。

國民黨籍新竹市北區議員顏政德涉嫌以姪子、姪媳當人頭詐領助理費，新竹地檢署檢察官邱志平指揮調查局新竹市調查站，昨天到他的服務處、住處，以及姪子、姪媳住處搜索，將3人帶回偵辦。

新竹地檢署今天說明，顏政德涉嫌透過姪子、姪媳充當人頭，自民國104年2月至106年3月不等，向議會申請每月新台幣3至4萬元助理費，提款卡由他本人保管、提領，詐領助理補助費超過100萬元，依貪污治罪條例及偽造文書罪嫌向地院聲請羈押。

檢方調查，顏政德的姪子有固定工作及收入，姪媳則是家庭主婦。姪子供稱替顏政德處理部分議員工作，姪媳則坦承自己是人頭。兩人詐領的百萬助理費中，姪子的人頭帳戶近90萬元。

新竹地院今天開庭審理，顏政德當庭認罪，並願意繳回犯罪所得，因此法官認為無羈押必要，分別裁定顏政德、姪子、姪媳各以40萬元、5萬元、3萬元交保。(編輯:孫承武)1070303

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