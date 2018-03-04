網路求職借貸睜大眼 慎防成詐騙人頭戶

網路求職、借貸要注意，就算身無分文也要慎防被利用為詐騙集團人頭帳戶。圖為不法集團要求被害者提供帳戶等相關對話紀錄。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年3月4日

（中央社記者黃麗芸台北4日電）網路求職、借貸要注意，就算身無分文也要慎防被利用為詐騙集團人頭帳戶，雲林季姓男子透過一則臉書貸款訊息借週轉金，未料銀行帳戶竟被匯入詐騙款項，賠了夫人又折兵。



警政署刑事局今天發布新聞稿表示，許多求職者或急需用錢的民眾會透過上網或報章廣告尋找相關訊息，卻遭詐騙集團及販毒集團盯上，這些不法分子藉由這類管道假意刊登徵才和放款訊息，要求民眾寄送存摺、金融卡後，再利用作為詐騙集團的人頭帳戶。



值得注意的還有，部分不法集團則利用即時派遣快遞員收送毒品，刑事局提醒，民眾在網路求職或借貸時，應特別留心。



一名家住雲林的季男因過年前亟需一筆週轉金，他在臉書上看到一則貸款訊息，便依這家借貸公司指示加入一位業務經理的LINE帳號，對方先要求他提供身分證正反面以查證有無不良紀錄，隨即假裝同意放款新台幣30萬元。



但這名業務經理又要求季男提供兩份私人存簿及提款卡，告知他放款是給現金，但季男需每月將本金及利息分別匯入自己兩本銀行存簿作為還款方式，借貸公司再以提款卡提錢，需錢孔急的季男心想銀行帳戶沒錢也沒損失，便照對方指示進行。



不料借貸公司遲未派員交付現金，季男卻收到銀行通知他的銀行帳號已被設為警示帳戶、無法存提款，原來是有民眾被詐騙的款項匯入他的銀行帳號，除大嘆倒楣外，還要向警方證明自己的清白。



另一名新竹的楊女則是在今年初於518人力銀行和104求職網站留下聯絡方式求職，後來有名陳經理和她聯絡時表示，公司支持多國會員投注運動彩券，所以需找兼職提供存簿跟提款卡者，方便讓會員存取大筆輸贏結算兌匯，向楊女租用10天銀行帳戶並給付1萬元租用費，且不需提供任何證件和印章。



楊女快遞寄送出兩本存摺及提款卡後，還照對方指示更改提款卡密碼以便公司運作，她當晚就接獲銀行簡訊通知帳戶有筆金錢轉進又轉出，她詢問陳經理卻獲得是測試帳戶是否可正常使用，結果隔日就被銀行告知帳號已列為警示帳戶，陳經理也隨之失聯，她還要面臨後續司法程序。



刑事局指出，因近來各類網路快遞平台標榜效率、隱密性及方便性，即時派遣快遞員可運送任何物件且24小時服務，加上註冊會員不需核實身分及現金交易特性，也成為詐騙集團和販毒集團作為運毒販毒或交送人頭帳戶帳本之用，提醒民眾慎防落入不法集團的求職陷阱。（編輯：張銘坤）1070304