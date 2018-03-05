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漁業署：詳查東半球28號遭日方緊追案

發稿時間：2018/03/05 07:21

最新更新：2018/03/05 13:00

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漁業署副署長林國平（圖）5日在農委會，以地圖說明台灣娛樂漁船東半球28號連續兩日在台日重疊經濟海域內遭日本取締追趕。中央社記者徐肇昌攝 107年3月5日漁業署副署長林國平（圖）5日在農委會，以地圖說明台灣娛樂漁船東半球28號連續兩日在台日重疊經濟海域內遭日本取締追趕。中央社記者徐肇昌攝 107年3月5日

（中央社記者楊淑閔台北5日電）漁業署指出，蘇澳籍東半球28號兼營娛樂漁船3、4日在暫定執法線東側，連續兩天被日本取締緊追案，漁業署會審慎調查，若違反規定將予嚴處，若沒有違規，將循外交管道抗議。

漁業署凌晨發新聞稿指出，東半球28號3日上午遭日本水產廳緊追的航次，是在2月28日以特定漁業身分從蘇澳出港，3日上午被日方緊追的位置在已談定的台日協議水域範圍外約10浬，依監控系統（VMS）資料初判為直線航跡，到底有無作業，漁業署正在查明，也會請日方提供具體事證，若有違規作業情事，將予嚴懲。

漁業署另指出，調查顯示，東半球28號4日以娛樂漁船身分出港，上午7時位置雖有超過暫定執法線，但是在與那國島西側的台日重疊經濟海域內，未進入日方島嶼12浬領海範圍，這個水域並非已談定的台日協議水域，台灣可主張作業，因此對於日方緊追東半球28號並噴水干擾，會透過外交管道提出抗議。

不過漁業署也表示，就東半球28號4日作業範圍超出娛樂漁船30浬限制範圍的部分，若經查證屬實，也將予以嚴處。

漁業署強調，北緯27度以北，以及八重山群島以南的台日重疊水域，漁業署已經在歷次的台日漁業委員會中，向日方表達應盡速達成協商安排，但是日方多以各種理由推遲，將持續透過外交管道，向日方要求盡速協商，以免因漁船作業衍生執法糾紛，影響台日友好關係。（編輯：何宏儒）1070305

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