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關鍵字： 奧斯卡驚蟄張金鳳台北燈節
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韓童逛燈節走失 女警韓語助一家團圓

發稿時間：2018/03/05 13:06

最新更新：2018/03/05 14:24

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zoom in 韓籍李姓女旅客攜子來台旅遊，未料10歲金姓兒竟不慎走失，幸遇會韓語的台北市警察局萬華分局漢中街派出所警員魏妤庭（左）協尋，經地毯式搜尋找到金童，一家人異鄉重聚相擁而泣。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年3月5日韓籍李姓女旅客攜子來台旅遊，未料10歲金姓兒竟不慎走失，幸遇會韓語的台北市警察局萬華分局漢中街派出所警員魏妤庭（左）協尋，經地毯式搜尋找到金童，一家人異鄉重聚相擁而泣。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年3月5日

（中央社記者黃麗芸台北5日電）韓籍李姓女旅客攜子來台旅遊，離台前特地到西門町台北燈節朝聖，未料10歲金姓兒竟不慎走失，幸遇會韓語的魏姓女員警協尋，經地毯式搜尋找到金童，一家人異鄉重聚相擁而泣。

台北市警察局萬華分局漢中街派出所警員魏妤庭於2月28日中午執勤時，一名39歲韓籍李姓女婦人神色慌張跑進所內求助，自學韓文的魏妤庭先以韓語緩和對方情緒並詢問事由。

經詢問原來李女攜子來台自由行，預計3月1日返回韓國，離台前1天特地參觀西門町和台北燈節花燈，途中因10歲兒子口渴到超商買飲料，結果金童因一時不注意而走失。

李女在超商門口等候多時不見金童返回，一路找尋兒子時，不經意看到漢中街派出所便趕緊入內求助。

魏妤庭受理報案後，立即通報線上巡邏員警協尋，並前往漢口街附近進行地毯式搜尋，最後在中華路和成都路口的電話亭內發現一名特徵類似的男童，以韓語詢問男童後，確認他是李姓婦人的兒子無誤。

魏妤庭將金童帶回派出所並通知李女前來，李女見到兒子的瞬間淚流滿面、兩人相擁而泣，她說，來台賞燈最後1天感受到台灣警察滿滿的人情味，萬分感謝也不虛此行。（編輯：施燕飛/李亨山）1070305

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