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花蓮地震 新北捐善款助觀光

發稿時間：2018/03/05 13:17

最新更新：2018/03/05 14:25

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新北市長朱立倫（左）5日上午代表響應「新北送愛到花蓮」捐款人及單位，親赴花蓮將新台幣3600萬元善款的支票交予花蓮縣政府。由花蓮縣長傅崐萁（右）代表向新北市民表達感謝之意。（花蓮縣政府提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 107年3月5日新北市長朱立倫（左）5日上午代表響應「新北送愛到花蓮」捐款人及單位，親赴花蓮將新台幣3600萬元善款的支票交予花蓮縣政府。由花蓮縣長傅崐萁（右）代表向新北市民表達感謝之意。（花蓮縣政府提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 107年3月5日

（中央社記者盧太城台東縣5日電）0206強震重創花蓮，新北市各單位、團體、個人響應「新北送愛到花蓮」捐款，市長朱立倫今天親自將新台幣3600萬元善款支票送到花蓮，並允諾幫忙重振觀光產業。

朱立倫今天上午代表響應「新北送愛到花蓮」捐款人及單位，親赴花蓮將3600萬元善款的支票交予花蓮縣政府。花蓮縣長傅崐萁代表向新北市民表達感謝之意，並允諾會妥適運用善款，幫助受災戶生活盡速重回正軌。

朱立倫表示，0206強震重創花蓮，4座建築物倒塌，造成嚴重傷亡，新北市於第一時間動員救災人力及機具支援，積極投入救災。

此外，新北市更發動「新北送愛到花蓮」勸募活動，獲得企業、宗教、宮廟、團體及個人響應，除這次所攜帶的3600萬元支票，另新北市的部分宮廟已自行匯款1070萬元至花蓮縣社會救助金專戶，合計4670萬元。

朱立倫說，這次地震房屋倒塌受災戶中，設籍新北市民眾有16戶，受傷民眾有7名，感謝花蓮縣政府給予立即協助，後續也將由新北市政府提供相關補助申請。

他強調，新北也會持續關心花蓮，適時提供協助，如結合「新北市觀光旅遊網」、「新北旅客」粉絲團及國際旅展等平台，鼓勵市民到花蓮觀光旅遊，並優先採用花蓮農產品等，以協助花蓮鄉親早日重建家園。

傅崐萁表示，朱立倫於地震發生後第一時間關心花蓮災情並立即提供救災相關支援，也率先捐款100萬元，並發動「新北送愛到花蓮」協助募款，這些善款將妥適運用於受災居民生活重建，相信花蓮縣在各界支持及協助下，災後重建之路不孤單。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070305

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