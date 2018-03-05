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姊頂樓陳屍解剖 陳竹音盼拼湊出真相

發稿時間：2018/03/05 14:18

最新更新：2018/03/05 14:18

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（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）特技演員陳竹音的姊姊2日被發現陳屍在大樓頂樓且下身赤裸，檢察官今天會同法醫前往基隆市立殯儀館解剖遺體，陳竹音說，目前僅知姊姊非外力原因致死，還沒完全排除他殺。

陳竹音的姊姊2月9日失蹤3週後，3月2日被發現陳屍在銀行大樓頂樓機房且下身赤裸。陳竹音上午在殯儀館受訪表示，法醫告知還無法斷定確切死亡日期，從遺體腐敗情形推算死亡時間介於1週到3週，且目前只知道不是被掐死，身體沒有骨折，也沒有觸電燒焦跡象。

陳竹音說，法醫仍要進一步採集陰道、指甲檢體化驗，及毒物檢驗後才能確定死因，還沒完全排除他殺的可能性。姊姊身體健康，沒有任何「奇怪」的疾病，也請教法醫是否可能因心臟導致暴斃，但因遺體腐爛緣故仍無法斷定，法醫已採集切片帶回化驗。

陳竹音淚流滿面說，姊姊死狀很悽慘，因不知道生前發生什麼事才會到處蒐證，希望能拼湊出真相，目前只知道非外力致死，但仍不解為何姊姊會死在頂樓，不過「至少我也比較舒服點，不希望姊姊是被掐死在頂樓。」

陳竹音的奶奶說，2月5日上午打電話給基隆市社會處等單位，對方回覆會安排孫女住院，請她在家等候消息，直到2月9日都沒有接到通知，只好帶孫女到衛生福利部基隆醫院就診，希望能讓孫女住院。

奶奶表示，醫師告知孫女之前服用的藥品藥效太輕，要開重一點的藥還有打針，且基隆醫院只能短期住院，無法安排孫女住院，醫師開了2週的藥就要她帶孫女回家。

奶奶說，回家後心想孫女已服藥和打針應該會想睡覺便先去廚房煮飯，切菜時想起孫女是否入睡，隨即跑到房間查看，發現孫女不見蹤影，立刻與曾孫外出找了2個多小時，但仍找不到孫女。（編輯：張銘坤）1070305

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