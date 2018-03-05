警察5分鐘尋獲遺失手機 韓籍男大讚台灣

韓國籍李姓男子（中）2日到台中搭計程車時，下車將手機忘在車上，他到警局報案，員警5分鐘就找到手機，讓他大讚台灣警察很棒。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 107年3月5日

（中央社記者蘇木春台中5日電）韓國籍李姓男子日前到台中烏日國際會展中心參加婦幼展，搭計程車要到汽車旅館投宿時，將手機忘在車上，趕忙到警局報案，員警5分鐘就找到手機，讓他大讚台灣警察很棒。



台中烏日警分局今天發布新聞稿表示，韓國籍33歲李姓男子2日中午1時多，搭乘計程車到台中市烏日區一家汽車旅館投宿，下車時才發現iPhone手機掉在車上，與友人趕到烏日派出所報案。



烏日派出所警員李明翰獲報調閱監視器，掌握李男搭乘的計程車車號，5分鐘內就迅速聯絡上計程車司機，並確認手機仍在車上，讓李男雀躍的向員警比出讚的手勢，並表示「台灣警察很棒」。



李男說，他從事嬰兒相關用品行業，當天來台要到烏日國際會展中心參加婦幼展，中午搭乘計程車要到汽車旅館投宿，下車才發現手機遺失。



李男表示，如果手機是在韓國遺失，要找回來的機會是很低的，沒想到台灣警察這麼厲害，5分鐘就幫他找到。



事後計程車司機將手機送到派出所，李男開心與員警及司機合影留念，並感謝警方協助。（編輯：方沛清）1070305