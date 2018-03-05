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自爆處理車禍遭群毆 員警嘆不如歸去

發稿時間：2018/03/05 17:50

最新更新：2018/03/05 18:07

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台南市麻豆區4日發生車禍事故，員警到場處理卻遭當事人辱罵拉扯受傷；因現場還聚集其他民眾，警方隨後也增派警力前往處理。警方5日強調絕對力挺同仁，全案依法偵辦。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年3月5日台南市麻豆區4日發生車禍事故，員警到場處理卻遭當事人辱罵拉扯受傷；因現場還聚集其他民眾，警方隨後也增派警力前往處理。警方5日強調絕對力挺同仁，全案依法偵辦。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年3月5日

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市麻豆警分局楊姓員警處理車禍案件時，遭當事人辱罵拉扯導致受傷，楊姓員警隨後在臉書發文表示，執法時被群毆，有了離開警職念頭。警方強調絕對力挺同仁，全案依法偵辦。

任職於麻豆警分局麻豆派出所的楊姓員警，因曾耐心協助一家彩券行尋找遺失的彩券，還不惜犧牲休假日，獲得民眾讚賞。昨天下午他與另一名員警獲報前往處理轄區一起自小客車與機車的車禍事故，卻遭現場民眾辱罵、拉扯制服，隨後跌倒受傷。

因現場聚集許多民眾，警方隨後通報8名警員前往處理，並將楊姓員警帶離現場。楊姓員警事後在臉書發文指稱遭群眾圍毆，沒有公道，萌生想離開警職的念頭。

麻豆警分局副分局長顏水波今天受訪表示，楊姓員警昨天依規定要對雙方駕駛實施酒測時，因孫姓民眾對於酒測規定認知不同、雙方對行車記錄器調閱的先後問題等，孫男出言辱罵楊姓員警，還有動手勒頸、拉扯等動作，致使楊姓員警重心不穩跌倒，背部及頸部受傷。

顏水波指出，警方絕對力挺同仁，執法尊嚴不容挑戰。涉嫌毆打員警的孫姓民眾，當下已依現行犯逮捕，並以妨害公務及傷害罪嫌移送台南地檢署，全案報請檢察官指揮。警方今天持續追查其他涉案人，並通知到案說明。（編輯：方沛清）1070305

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