國民參審模擬法庭 澎湖地院率先推動

司法院推動國民參與刑事審判法，台灣澎湖地方法院也配合辦理107年度國民參與刑事審判模擬法庭，5日並邀請馬公高中、國中師生旁聽。中央社 107年3月5日

（中央社澎湖縣5日電）司法院推動國民參與刑事審判法，澎湖地方法院今天率先舉辦國民參審模擬法庭，4月間將進行素人國民法官來參與審判，現場60位馬公高中與國中旁聽師生也上了一堂活生生的法治課程。



澎湖地方法院今天舉辦國民參審模擬法庭，是離島縣市率先舉辦，模擬以林男與何女2位男女朋友關係，因感情細故而發生爭執，林男掐暈何女昏迷，並推下車撞及頭，持刀威脅不得報警，何女苦苦哀求，雖有送醫仍告不治案，開庭審理何男究竟是傷害或是殺人犯。



澎湖地院今天的國民參審模擬法庭，由受命法官倪霈棻擔任庭長，包括主任檢察官劉仕國、李信龍與被告、告訴人的選任律師等人都蒞庭陳述，檢辯雙方就「證據開示」、「案件爭點」及「調查證據」等達成共識，並決定在今年4月26、27兩天來進行素人國民法官選任程序及參與審判法庭。



澎湖地院書記官長張寅煥表示，由於未來最輕本刑在7年以上的重罪，擬納入國民法官來參與刑事審判，澎湖地院率先離島法院舉辦國民參審模擬法庭，目前共招募60位民眾報名，將從中選出30位，在4月26日選出其中8位，6位國民法官、2位備選法官與3位職業法官來進行特定重罪案件的審理，讓司法審判程序透明、民主。（編輯：陳清芳）1070305