路邊酒駕車禍 熱心民眾肉身擋車阻肇逃

苗栗縣通霄警分局5日表示，4日晚間近9時，設籍宜蘭縣的林姓男子酒後駕車沿通霄鎮中山路北往南直行，擦撞前方騎乘腳踏車的越南籍移工，造成越南移工腿部受傷，警方獲報到場協助傷者送醫。（翻攝畫面） 中央社記者管瑞平傳真 107年3月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）40歲林姓男子在苗栗縣通霄鎮酒後駕車撞傷外籍移工，事發後兩度企圖落跑，經熱心民眾、里長合力以肉身擋車，幫助警方順利逮捕。



苗栗縣通霄警分局今天表示，這起事故發生昨天晚間近9時，設籍宜蘭縣的林姓男子駕駛藍色自小客車沿通霄鎮中山路北往南直行，擦撞前方騎乘腳踏車的越南籍移工，造成越南移工腿部受傷送醫，林男經酒測值0.60毫克，當場依公共危險現行犯逮捕。



車禍發生時，通霄鎮通西里長李開勳正與多名友人在路旁民宅泡茶聊天，聽見碰撞聲響前往查看，發現受傷的外籍移工腿部鮮血直流，連忙協助止血、報警，更以肉身阻擋肇事的藍色自小客車繼續往前開。



目擊民眾指出，肇事駕駛當時被幾個熱心民眾圍著，一度央求「我會處理，拜託不要報警」，眾人不予理會；不料，等救護車抵達時，他又趁大家不注意，步行走向事故現場外約50公尺處，疑似又想落跑。



員警獲報抵達時，經熱心里民指引，連忙追趕上林男，一靠近便聞到渾身酒氣，確認為酒駕肇事現行犯被上銬帶回派出所，警方另在林男隨身包包內，查獲毒品安非他命一包重約0.23公克及吸食器，全案依違反公共危險、毒品危害防制條例移送法辦。（編輯：張銘坤）1070305