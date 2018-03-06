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誘騙女模拍內衣照 男不付錢判刑3月

發稿時間：2018/03/06 12:18

最新更新：2018/03/06 12:18

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（中央社記者蕭博文台北6日電）一名林姓男子與女模特兒相約拍照，並答應支付新台幣5000元費用，卻在拍完女模內衣照後不肯付錢。高院日前依詐欺得利罪，判處林男3月徒刑，沒收5000元不法所得，全案定讞。

台灣高等法院今天公布的判決書指出，林姓男子民國105年透過網路結識擔任攝影模特兒的被害女子，以5000元代價邀約女子擔任模特兒，要求女子穿著內衣供他拍攝。

105年3月間，被害女子赴約，被林姓男子帶往他位於桃園市的住處。林男謊稱還沒收到訂購的相機，僅拿出手機拍照20分鐘，又謊稱要到他處取錢，要求女子先到附近的便利商店等候。

被害女子在便利商店苦等3小時，林姓男子先是推稱會派人送錢過去，後又改口要匯款。女子因遲遲未收到款項，控告林男詐欺。

林姓男子否認詐欺，辯稱當天還沒收到訂購的相機，因此只與被害女子在住處聊天，並未拍照，當然也不需要付錢。

高院勘驗雙方LINE對話紀錄，發現雙方見面前多次討論拍照時間、地點、尺度、收費，林姓男子還多次加價，才取得女子同意。

此外，女子多次催促林男付款，林男多次推託後突然回稱「我跟你並沒有拍照」、「是要給什麼錢」，足見林男欲蓋彌彰。

高院也發現，林姓男子對訂購的相機品牌前後說法不一，顯然對單眼相機毫不熟悉，與被害女子接洽時，還多次詢問可否包養、發生性關係，認定林男與女子聯絡的真意並非只是單純攝影，且自始至終都沒付錢的打算。

判決書指出，被害女子以擔任攝影模特兒為業，林姓男子圖謀不軌，誘騙女子拍下內衣照，詐得女子提供的模特兒勞務，犯後又將女子騙到便利商店，放任女子枯等且拒絕付款，犯後態度不佳，判刑3月，如易科罰金則為9萬元，並沒收5000元不法所得，全案不得再上訴。（編輯：梁君棣）1070306

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