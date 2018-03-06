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繳1億保證金 王令麟獲准到越南考察9天

發稿時間：2018/03/06 13:02

最新更新：2018/03/06 13:02

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（中央社記者王揚宇台北6日電）因涉及「監獄行賄案」遭限制出境的東森集團總裁王令麟，日前以要去越南參加國際商港開發案，聲請暫行解除限制出境；北院今天裁准，但要繳交新台幣1億元保證金。

台北地方法院裁准王令麟的暫行解除出境時間，為3月24日起至4月1日止，共9天；解除限制出境期間，王令麟責付給選任辯護人律師謝協昌，由謝陪同王一起出、回國。

台北地院新聞稿指出，王令麟於2月13日具狀指出，欲出席國際商港開發計畫，也提出越南河靜省人民委員會、經濟區管理處邀請函等文件為佐證。

北院審酌，邀請函載明由王令麟擔任參訪團團長，至河靜省各經濟區、工業區進行考察及了解碼頭、物流、農業、養殖等領域的投資環境，這個投資計畫對促進台灣國際商務交流有相當助益。

再加上王令麟在參訪團所任職務、考察之目的是為了解現地投資環境等情形，可見王有到場出席而出境的必要。

不過北院認為以王令麟的家庭、經濟狀況，確實有出境滯留外國不歸而逃亡的可能性存在，限制出境事由並未消滅，而且本案還有21名被告待審理，但考量王聲請暫時出境的時間不長，若諭知相當保證金並責付給律師做擔保，應可保全本案後續訴訟程序進行及刑罰的執行，因此准予王自3月24日起至4月1日止暫行解除限制出境。（編輯：方沛清）1070306

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