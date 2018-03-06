欠賭債詐領公款 女業務騙男被判11個月

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）在保險公司擔任業務員的江女因積欠500多萬元的賭債，又因詐領公司款項被求償，江女透過網站認識葉男，詐取葉男金額總計50多萬元，葉男得知被騙提告，江女被判徒刑11個月。



根據彰化地方法院今天公布的判決書，36歲的江女原本在保險公司擔任業務員，不過因詐取公司款項遭公司求償，因此離職，又因積欠500多萬的賭債，需錢孔急。



江女隱瞞有2段婚姻關係、育有2名子女的情形，在網站「愛情公寓」認識了葉男，向葉男稱自己單身，兩人進行交往，江女佯稱所任職的保險公司同事冒用她的名義，盜用公司公款新台幣60萬元，遭到波及；而為取得葉男信任，江女找來一名女子錄製影片指向江女借了200萬元，葉男信以為真，向銀行貨款28萬元匯給江女。



根據判決書的資料，葉男除了向銀行貸款匯錢給江女外，還曾先後多次匯款給江女，認為可以因此和江女進一步交往，不過後來葉男察覺有異，向江女任職的保險公司詢問才得知江女早已被解職，發覺上當被騙，因此提告。



法官審理此案時，江女對所涉案情自白不諱，加上銀行提款機監視器拍下的照片、存摺影本等證物，認為江女涉犯刑法詐欺取財罪，判處有期徒刑11個月，全案仍可上訴。（編輯：李亨山）1070306