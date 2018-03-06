搭火車北上領包裹 眼尖員警識破詐欺

桃園市警方逮捕一名詐欺車手，30歲施姓男子接受指示搭乘火車北上桃園領取包裹，再放到指定地點，不合常理的做法遭員警識破。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏傳真 107年3月6日

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市警方逮捕一名詐欺車手，30歲施姓男子透過報紙應徵工作，並接受指示搭乘火車北上桃園領取包裹，再放到指定地點，不合常理的做法遭員警識破，全案依詐欺罪嫌移送地檢署。



桃園市警局桃園分局偵查隊分隊長簡國峻今天受訪表示，偵查隊員昨天傍晚執行巡邏勤務時，看見一名步行男子，手中拿著一個包裹神色緊張，員警上前盤查發現，30歲施男家住楊梅，卻為了領包裹搭火車北上桃園，違反常理的做法引起警方關注。



簡國峻指出，在巡邏員警要求下，施男才配合打開包裹，裏面有一本存簿及金融卡，警方調查後發現，存簿及提款卡所有人已經向警方報案，表示存簿與提款卡在應徵工作時遭騙取。員警立即將施男帶回警局偵訊。



簡國峻指出，施男告訴警方，自己是透過報紙應徵工作，並依據名叫小徐的男子在電話中指示，前往領取包裹後放到指定地點，每次完成可領取新台幣1000元報酬，小徐更要他搭乘大眾運輸，不要自行騎車或開車，雖然覺得怪怪的，但覺得輕鬆工作就有錢，便依對方指示辦理。



警方訊後將施男依詐欺罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，並且循線追蹤幕後的操控集團，以釐清案情。（編輯：管中維）1070306