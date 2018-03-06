/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 林氏璧地震奧斯卡繆德生

富比世全球富豪榜 川普財富縮水排名下滑

>rss

搭火車北上領包裹 眼尖員警識破詐欺

發稿時間：2018/03/06 14:42

最新更新：2018/03/06 16:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
桃園市警方逮捕一名詐欺車手，30歲施姓男子接受指示搭乘火車北上桃園領取包裹，再放到指定地點，不合常理的做法遭員警識破。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏傳真　107年3月6日桃園市警方逮捕一名詐欺車手，30歲施姓男子接受指示搭乘火車北上桃園領取包裹，再放到指定地點，不合常理的做法遭員警識破。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏傳真　107年3月6日

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市警方逮捕一名詐欺車手，30歲施姓男子透過報紙應徵工作，並接受指示搭乘火車北上桃園領取包裹，再放到指定地點，不合常理的做法遭員警識破，全案依詐欺罪嫌移送地檢署。

桃園市警局桃園分局偵查隊分隊長簡國峻今天受訪表示，偵查隊員昨天傍晚執行巡邏勤務時，看見一名步行男子，手中拿著一個包裹神色緊張，員警上前盤查發現，30歲施男家住楊梅，卻為了領包裹搭火車北上桃園，違反常理的做法引起警方關注。

簡國峻指出，在巡邏員警要求下，施男才配合打開包裹，裏面有一本存簿及金融卡，警方調查後發現，存簿及提款卡所有人已經向警方報案，表示存簿與提款卡在應徵工作時遭騙取。員警立即將施男帶回警局偵訊。

簡國峻指出，施男告訴警方，自己是透過報紙應徵工作，並依據名叫小徐的男子在電話中指示，前往領取包裹後放到指定地點，每次完成可領取新台幣1000元報酬，小徐更要他搭乘大眾運輸，不要自行騎車或開車，雖然覺得怪怪的，但覺得輕鬆工作就有錢，便依對方指示辦理。

警方訊後將施男依詐欺罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，並且循線追蹤幕後的操控集團，以釐清案情。（編輯：管中維）1070306

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP