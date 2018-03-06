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失智老婦出門尋夫 警查出丈夫已過世多年

發稿時間：2018/03/06 15:59

最新更新：2018/03/06 16:46

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嘉義市警察局第二分局6日發布新聞指出，罹患失智症的76歲老婦人（左2）獨自出門要尋夫，卻找不到回家的路；警方查出老婦身分後，發現她的丈夫已過世多年，通知家屬到派出所。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真　107年3月6日嘉義市警察局第二分局6日發布新聞指出，罹患失智症的76歲老婦人（左2）獨自出門要尋夫，卻找不到回家的路；警方查出老婦身分後，發現她的丈夫已過世多年，通知家屬到派出所。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真　107年3月6日

（中央社記者江俊亮嘉義市6日電）罹患失智症的76歲老婦人，獨自出門要尋夫，卻找不到回家的路；最後由嘉義市警方查出老婦身分，才發現她的丈夫已過世多年。

嘉義市警察局第二分局今天發布新聞指出，南門派出所員警值班時，有熱心民眾帶領這名76歲老婦人到派出所，表示老婦人疑似失智，無法自行返家。

在派出所員警的詢問下，老婦只說出門是為了尋找在「水力公司」上班的老伴；但員警詢問她家的住址及電話號碼，老婦人卻答不出來，甚至連自己的年籍資料也無法回答。

員警發現老婦人神情憂鬱，於是安撫她的情緒，並使用M-Police人臉辨識系統查出她的身分，才得知老婦人口中的「老伴」其實早已過世多年，於是通知家屬到派出所。

家屬表示，老婦人因罹患失智症，記不清丈夫早已過世，心中一直認為丈夫還在上班，且每天都在家裡癡癡地等待「老伴」下班回家團聚。

警方表示，老婦人思念丈夫的心情，令人動容，類似這樣的案例，只能請家屬多陪伴、多給予關懷；若家裡有失智長輩，可以在長輩手上配戴防走失鏈，並註記基本資料，以防走失。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070306

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