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高雄輕軌貨車擦撞 警初判貨車違停肇事

發稿時間：2018/03/06 16:24

最新更新：2018/03/06 17:16

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一列高雄輕軌列車6日上午在高市凱旋、前鎮街口與貨車發生擦撞，導致列車一節車廂車門及車窗受損。（高雄前鎮警分局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年3月6日一列高雄輕軌列車6日上午在高市凱旋、前鎮街口與貨車發生擦撞，導致列車一節車廂車門及車窗受損。（高雄前鎮警分局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年3月6日

（中央社記者程啟峰高雄6日電）一列高雄輕軌列車今天上午在高市凱旋、前鎮街口與貨車發生擦撞，導致列車一節車廂車門及車窗受損，經警方調查初步判定，貨車因遇紅燈違停在輕軌路權車道上而肇事。

轄區前鎮警分局交通分隊指出，周姓男子上午10時左右駕駛中油探採事業部貨車載運鑽井機具，從凱旋路左轉前鎮街時，遇紅燈將車輛停在輕軌路權車道黃鋪面上。

zoom in 一列高雄輕軌列車6日上午在高市凱旋、前鎮街口與貨車發生擦撞，經警方調查初步判定，貨車因遇紅燈違停在輕軌路權車道上而肇事。（高雄前鎮警分局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年3月6日一列高雄輕軌列車6日上午在高市凱旋、前鎮街口與貨車發生擦撞，經警方調查初步判定，貨車因遇紅燈違停在輕軌路權車道上而肇事。（高雄前鎮警分局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年3月6日

當時，洪姓女駕駛駕著輕軌從C4站往C5站途中路過，列車第一節車廂左側車門當場遭貨車突出車尾的機具撞擊，撞破車門及車窗，並應聲插入車廂內，洪女見狀緊急煞車，車上10名乘客被撞擊力道及聲響嚇到，幸未造成人員受傷，但造成第一節車廂左側車門變形，左側兩面車門的車窗及一面車窗破損。

警方指出，雙方駕駛並未酒駕，事故發生後列車停駛約30分鐘後排除，周姓駕駛當時向警方表示「不能在這等紅燈嗎」，警方則回他說，輕軌車道黃鋪面路面嚴禁臨停，周男此舉已違規，除將吃紅單，並將面臨高捷車廂損害求償。

警方表示，高雄輕軌與一般道路共用道路，輕軌有絕對路權，民眾行經輕軌路口時，要多注意，絕不能臨停在輕軌黃鋪面軌道路面，以免發生意外。（編輯：劉政權）1070306

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