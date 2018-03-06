網傳傳繳通知書是詐騙 行政執行署闢謠

網路近日謠傳民眾收到法務部行政執行署的傳繳通知書是詐騙，提醒民眾勿繳費；台中分署6日澄清，傳繳通知書是真的，屬便民措施。（行政執行署台中分署提供）中央社記者蘇木春傳真 107年3月6日

（中央社記者蘇木春、蕭博文6日綜合報導）網路謠傳民眾收到行政執行署的傳繳通知書是詐騙，提醒民眾勿繳費。行政執行署台中、士林分署今天都澄清，傳繳通知書是真的，民眾可向機關查證，保障自身權益。



法務部行政執行署士林分署行政執行官黃瑛足今天說，一名退休公務員收到健保費三段式條碼繳費通知書，自認沒欠健保費，誤以為是詐欺新手法，好心將通知單照片傳給親友，經網路輾轉流傳，許多民眾信以為真。



黃瑛足說，許多親友看到網路流傳的照片上有她的名字，好心致電關心或查證，昨天也有至少50通電話湧入士林分署詢問，擔心民眾誤認傳繳通知書是假的，而逾期繳納遭執行，因此出面澄清；至於這位退休公務員經執行署勸說許久，才相信不是詐騙，已於今天繳清欠款。



台中分署也發布新聞稿表示，網路臉書（Facebook）與手機通訊軟體「LINE」近日謠傳一則訊息，當中載明台中分署寄給一名民眾的傳繳通知書，且註記「金額不大，很多人單子拿著就到超商繳錢，單子是假的，但匯款條碼卻是真的，匯了就到別人口袋裡了」，並附有傳繳通知書的影像，註明「詐騙集團」。



台中分署接獲消息後，檢視影像中有台中分署關防，載明書記官及行政執行官的姓名、電話及傳真號碼，經查證確實有受理移送機關移送傳繳通知書收件人的案件，確認通知書是真的，並非詐騙集團所偽造的詐騙手法。



行政執行署台中分署並派員到收件人住址訪查，現場是一處公寓大廈，管理員表示是收件人將傳繳通知書交到管理室，並表示是詐騙集團，管理員便在大樓公告欄張貼公告，但不知被誰拍下，透過網路流出。



行政執行署台中分署主任執行官周隆光表示，超商繳款是便民措施，超商與移送機關簽約，經產製條碼測試無誤，才能提供服務，超商不可能是詐騙集團，也不會是詐騙集團共犯。



周隆光說，稅務、勞健保、監理及地方政府裁決處等機關，移送民眾滯欠金額在新台幣2萬元以下的案件，為方便民眾繳納，傳繳通知書均可在超商繳納，民眾若接到類似通知書，可透過執行機關確認真偽，保障自身權益。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070306



