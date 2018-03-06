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網傳傳繳通知書是詐騙 行政執行署闢謠

發稿時間：2018/03/06 17:04

最新更新：2018/03/06 17:20

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zoom in 網路近日謠傳民眾收到法務部行政執行署的傳繳通知書是詐騙，提醒民眾勿繳費；台中分署6日澄清，傳繳通知書是真的，屬便民措施。（行政執行署台中分署提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月6日網路近日謠傳民眾收到法務部行政執行署的傳繳通知書是詐騙，提醒民眾勿繳費；台中分署6日澄清，傳繳通知書是真的，屬便民措施。（行政執行署台中分署提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月6日

（中央社記者蘇木春、蕭博文6日綜合報導）網路謠傳民眾收到行政執行署的傳繳通知書是詐騙，提醒民眾勿繳費。行政執行署台中、士林分署今天都澄清，傳繳通知書是真的，民眾可向機關查證，保障自身權益。

法務部行政執行署士林分署行政執行官黃瑛足今天說，一名退休公務員收到健保費三段式條碼繳費通知書，自認沒欠健保費，誤以為是詐欺新手法，好心將通知單照片傳給親友，經網路輾轉流傳，許多民眾信以為真。

黃瑛足說，許多親友看到網路流傳的照片上有她的名字，好心致電關心或查證，昨天也有至少50通電話湧入士林分署詢問，擔心民眾誤認傳繳通知書是假的，而逾期繳納遭執行，因此出面澄清；至於這位退休公務員經執行署勸說許久，才相信不是詐騙，已於今天繳清欠款。

台中分署也發布新聞稿表示，網路臉書（Facebook）與手機通訊軟體「LINE」近日謠傳一則訊息，當中載明台中分署寄給一名民眾的傳繳通知書，且註記「金額不大，很多人單子拿著就到超商繳錢，單子是假的，但匯款條碼卻是真的，匯了就到別人口袋裡了」，並附有傳繳通知書的影像，註明「詐騙集團」。

台中分署接獲消息後，檢視影像中有台中分署關防，載明書記官及行政執行官的姓名、電話及傳真號碼，經查證確實有受理移送機關移送傳繳通知書收件人的案件，確認通知書是真的，並非詐騙集團所偽造的詐騙手法。

行政執行署台中分署並派員到收件人住址訪查，現場是一處公寓大廈，管理員表示是收件人將傳繳通知書交到管理室，並表示是詐騙集團，管理員便在大樓公告欄張貼公告，但不知被誰拍下，透過網路流出。

行政執行署台中分署主任執行官周隆光表示，超商繳款是便民措施，超商與移送機關簽約，經產製條碼測試無誤，才能提供服務，超商不可能是詐騙集團，也不會是詐騙集團共犯。

周隆光說，稅務、勞健保、監理及地方政府裁決處等機關，移送民眾滯欠金額在新台幣2萬元以下的案件，為方便民眾繳納，傳繳通知書均可在超商繳納，民眾若接到類似通知書，可透過執行機關確認真偽，保障自身權益。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070306

網路及社群軟體近期流傳法務部行政執行分署傳繳通知書為詐騙手法，行政執行官黃瑛足6日在台北出席記者會表示，傳繳通知書「係金ㄟ」，民眾如有疑義可透過執行署查詢專線查詢。中央社記者王飛華攝　107年3月6日網路及社群軟體近期流傳法務部行政執行分署傳繳通知書為詐騙手法，行政執行官黃瑛足6日在台北出席記者會表示，傳繳通知書「係金ㄟ」，民眾如有疑義可透過執行署查詢專線查詢。中央社記者王飛華攝　107年3月6日
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