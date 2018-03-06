性勒索案日增 自保4招防螢幕後的罪犯

（中央社記者黃麗芸台北6日電）近來常有不肖人士利用3C產品拍攝或傳送被害人的私密照，藉此勒索、求歡或不法牟利。台北市警察局婦幼警察隊今天表示，「性勒索」犯罪趨勢日增，民眾可用4招防備自保。



婦幼警察隊今天發布新聞稿表示，隨著數位科技日新月異，網路發達加上隨手可得的攝錄影器材，進而催生一種新形態的性犯罪類型，雖然尚未有政府相關機關給予正式命名，但執法人員通常稱為「性勒索（sextortion）」犯罪。



「性勒索」是指加害人使用3C產品拍攝被害人的性愛影片、裸照，或透過網路聊天室等途徑慫恿被害人傳送私密照。婦幼警察隊說，這種犯罪目的是藉此勒索金錢、求歡或控制被害人進行性交易而從中牟利。



婦幼警察隊副隊長劉志剛接受中央社訪問時表示，目前雖未特別針對「性勒索」案件進行相關統計，但根據第一線執勤人員受理案件情形，有逐漸增加趨勢。



民眾若要避免成為「性勒索」案件的被害者，婦幼警察隊指出，平時只要掌握4要點防備，即可自我保護。



首先，不要在網路空間上傳自己的裸照或性愛影片，以免外流；其次，切勿在聊天室聽信網友要求，而攝錄裸照或性愛影片；以及不要點閱來源不明的連結網址或安裝惡意軟體，以防電腦中毒造成個人重要資訊被盜取。



最後，當他人持有自己的私密照（影片）時，勿聽從指示面見、交付金錢或攝錄更多照片（影片），以免陷入更大錯誤深淵而無法收拾。



婦幼警察隊提醒，民眾萬一遇到「性勒索」犯罪問題，首要先保持冷靜，並向就近派出所或其他警察機關請求協助；另外，若遇到被害人是兒童或青少年的「性勒索」案件時，請伸出援手、主動報案，以免因兒少年幼無知而錯失協助的最佳時機。（編輯：劉政權）1070306