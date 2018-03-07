苗縣KTV深夜收留未成年少年 遭停業3天

苗栗縣嘉年華KTV半年內遭查獲2次有未成年青少年深夜聚集消費，並發生鬥毆事件，苗栗地方法院認定業者未善盡管理責任，裁處停業3天。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 107年3月7日

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣頭份警分局今天發布新聞稿指出，轄內嘉年華KTV半年內遭查獲2次有未成年青少年深夜聚集消費，並發生鬥毆事件，苗栗地方法院認定業者未善盡管理責任，裁處停業3天。



頭份警分局表示，嘉年華KTV於去年8月27日凌晨2時許，發生2名少年於店內與其他顧客發生糾紛，演變成打群架鬥毆事件，造成多人受傷，事隔2個多月，凌晨2時許，又被警方查獲有4名少年於包廂內消費。



針對這2起案件，警方除了依據傷害、殺人未遂把當事人進行偵辦外，也將KTV陳姓負責人依社會秩序維護法移送苗栗地檢署偵辦，地院法官認定，業者未善盡管理責任，影響社會治安情節重大，裁罰新台幣1萬2000元，併處停止營業3天。



頭份分局長賴銘助表示，員警已於今天凌晨前往嘉年華KTV張貼停止營業公告，停業時間從7日零時至10日24時止，這也是苗栗縣首次落實第三方警政策略案例，呼籲營業場所負責人遵守法律規定，主動勸導青少年深夜返家休息，以免得不償失。（編輯：張芷瑄）1070307